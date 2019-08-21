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Машина взорвалась прямо на заправке: фото с места ЧП в Чернигове
В одном из городов неподалеку от Чернигова на АЗС в момент заправки газа взорвалась машина.
Об этом говорится в сообщении в группе «Чернігівщина Plus"в социальной сети Facebook.
Очевидцы происшествия опубликовали фото с места события.
На снимках видно, как находящиеся на автозаправочной станции люди пытаются сбить появившееся пламя и обезопасить машины и свою жизнь.
Пользователи активно комментируют инцидент. По их мнению, взрыв произошел в городе Бобровица Черниговской области, где весной уже взрывалась автозаправка. Тогда сначала произошло возгорание, а затем огонь перекинулся на емкость с топливом.
В данном случае о причинах взрыва, а также о пострадавших в результате инцидента пока не сообщается — официальная информация, вероятно, появится позже.
Напомним, что в другом украинском городе — Житомире — в мае вспыхнул масштабный пожар на АЗС «Яркон» по улице Восточной. В результате инцидента один из сотрудников АЗС получил значительные ожоги и был госпитализирован.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в марте в городе Кропивницком от взрыва на АЗС в домах вылетели стекла, а часть города осталась без света.
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