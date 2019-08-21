Жуткая смерть в Канаде: медведь-людоед загрыз французского композитора

Мир

На севере Канады медведь гризли напал на французского композитора Жюльена Готье и загрыз его. Об этом передает телеканал France musique.

Сообщается, что 44-летний Готье путешествовал по канадской Аляске со спутницей, биологом и фотографом Камиль Тоскани.

Их поездка проходила в рамках культурного проекта Canoë-camping dans le grand nord canadien, sons, photos… et violoncelle! («Путешествие на каноэ по великому канадскому северу, звуки, фото… и виолончель!»). В ходе путешествия пара планировала проплыть 1,5 тыс. км вниз по реке Маккензи.

Тоскани рассказала полицейским, что животное напало на людей в ночь на 15 августа. Медведь схватил Готье за шею, когда композитор спал в палатке и утащил в лес. Обглоданное тело музыканта обнаружили на следующий день.

Композитор окончил Парижскую высшую национальную консерваторию музыки и танца. С 2017 года он сотрудничал с Симфоническим оркестром Бретани, а также регулярно участвовал в мероприятиях Парижской филармонии.

Напомним, что в России мужчина смог прогнать напавшего на него медведя, откусив у него часть языка.

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