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Жуткая смерть в Канаде: медведь-людоед загрыз французского композитора
На севере Канады медведь гризли напал на французского композитора Жюльена Готье и загрыз его. Об этом передает телеканал France musique.
Сообщается, что 44-летний Готье путешествовал по канадской Аляске со спутницей, биологом и фотографом Камиль Тоскани.
Их поездка проходила в рамках культурного проекта Canoë-camping dans le grand nord canadien, sons, photos… et violoncelle! («Путешествие на каноэ по великому канадскому северу, звуки, фото… и виолончель!»). В ходе путешествия пара планировала проплыть 1,5 тыс. км вниз по реке Маккензи.
Тоскани рассказала полицейским, что животное напало на людей в ночь на 15 августа. Медведь схватил Готье за шею, когда композитор спал в палатке и утащил в лес. Обглоданное тело музыканта обнаружили на следующий день.
Композитор окончил Парижскую высшую национальную консерваторию музыки и танца. С 2017 года он сотрудничал с Симфоническим оркестром Бретани, а также регулярно участвовал в мероприятиях Парижской филармонии.
Напомним, что в России мужчина смог прогнать напавшего на него медведя, откусив у него часть языка.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о еще одном случае спасения человека при встрече с косолапыми: соотрудница зоопарка в Москве смогла отогнать веником белого медведя, проникшего в вольер во время уборки. Когда она вышла за дверь, из укрытия вышел медведь и направился к уборщице. Сотрудница не растерялась и направила на хищника веник. Стараясь не поворачиваться к медведю спиной, женщина выставила перед собой веник и совок, и добралась до выхода.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?