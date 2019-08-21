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Призрак Михаила Круга засняли на кладбище в Твери после раскрытия убийства шансонье (жуткое фото)

В начале прошлого месяца посетителями могилы Михаила Круга на Дмитрово-Черкасском кладбище в Твери была случайно сделана загадочная фотография. Об этом пишет издание versiya.

Сообщается, что поклонники творчества Круга совершали привычные для тверчан поминки своего легендарного земляка, с возложением цветов к памятнику. В момент совершения поминального обряда ничего необычного замечено не было. Необычное появилось после, когда в сети всплыло фото, сделанное в этот день.

Одним из пользователей не без удивления был отмечен странный белый силуэт человека, стоящий в тени под деревом справа. Загадочный туманный образ был тут же определён как Михаил Круг, особо преданными поклонниками был опознан даже белый пиджак, в котором шансонье часто появлялся на публике в канун своей смерти.

Но мнение поклонников — вещь предвзятая, благо, фото попало в руки местного экстрасенса и было тщательно проанализировано:

«Мы имеем дело с типичным спиритическим фото, когда в кадр попадают неупокоенные души умерших. Причём, „отпечаток“ души остаётся только на фото, в реальности глазу он не виден», — рассказал специалист.

Интересным является тот факт, что фото сделано в день смерти Круга, 1 июля. Более интересно то, что через месяц, в начале августа, в тверском СИЗО в убийстве Михаила сознается киллер Александр Агеев, член банды «Волки», поставив тем самым жирную точку в деле, которое не могли раскрыть 17 лет.

«Не исключён тот момент, что душа Михаила, не упокоенная из-за насильственной смерти, явилась за месяц до раскрытия дела, как бы предвещая свой долгожданный покой, после 17-летнего ожидания» — рассказывает специалист по изучению потустороннего мира.

Как рассказывают эксперты, покою усопшего Круга могли мешать и поклонники автора — известно, что постоянные оплакивания и воспоминания об умершем затрудняют отход души в мир иной, а армия «поминателей» у Михаила огромная.

Экстрасенсы и спиритологи считают, что теперь, после раскрытия дела, Круг, наконец, обрёл долгожданный покой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Круг погиб из-за желания криминального авторитета Александра Костенко (Лом) добиться того, чтобы шансонье был ближе к нему, а не к вору в законе Александру Северову (Саша Север).

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