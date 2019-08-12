Все пошло не по плану: «волк»-киллер Михаила Круга подтвердил подробности убийства короля шансона

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Шум потасовки, крики и выстрелы — в ночь на 1 июля 2002-го в дом популярного шансонье Михаила Круга проникли преступники и принялись избивать его семью. Сам певец получил смертельное ранение. Спустя 17 лет, в минувшую среду, в доме провели следственный эксперимент.

Сестра певца Ольга Медведева рассказала, что силовики привезли кого-то — он ходил по участку и дому, «что-то показывал, это снимали на видеокамеру». Позднее местные СМИ назвали имя — Александр Агеев. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что через некоторое время после убийства вдова артиста Ирина опознала на фотографии Агеева, который, по ее словам, пробрался в ту ночь в их дом. Агеев эти обвинения отрицал — это и понятно: Михаил Круг был очень популярен и уважаем в криминальной среде, и месть могла бы последовать незамедлительно. Сразу же после убийства лидеры всех преступных группировок, действовавших на тот момент в Тверской области, заявили о непричастности к убийству и пообещали провести «собственное расследование» и наказать убийц.

Несколько лет спустя другие показания дал уже осужденный на пожизненное Осипов-младший, сознавшись в убийстве Дмитрий Веселова — еще одного члена банды «Волков». С ним он расправился якобы за то, что тот застрелил Михаила Круга в ходе разбойного нападения на дом артиста. Останки Веселова были обнаружены только через десять лет. Однако следствие до последнего времени отрицало его причастность к убийству шансонье.

Во время допроса Агеев подтвердил одну из звучавших прежде версий: в планы «волков» не входило убивать певца, нужно было лишь разыграть «хитрую комбинацию». По версии следствия, всем руководил Александр Костенко (Лом) по плану, разработанному его соратником Александром Осиповым. Вечером 30 июня 2002-го Михаил Круг должен был выступать на Дне города, а затем остаться смотреть салют, поэтому бандиты рассчитывали, что дома никого не будет.

Как предполагали преступники, Агеев и Веселов ограбили бы дом шансонье, а позже Круг должен был прийти к Лому с просьбой найти его похищенные вещи. Таким образом, певец остался бы в долгу перед Костенко и начал сотрудничать с бандитами — например платил бы процент с гонораров. Однако певец вернулся домой раньше и столкнулся с «грабителями». Началась потасовка, в результате которой Веселов выстрелил в артиста из пистолета.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», подозреваемый в убийстве Михаила Круга киллер «Тверских волков» Александр Агеев задушил в тюрьме двоих сокамерников, чем осложнил следствие.

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