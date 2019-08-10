Погубила близость к «вору в законе» Саше Северу: стало известно, как убивали Михаила Круга

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Шансонье Михаил Круг был убит в июле 2002 года членами тверской банды «Волки» Дмитрием Веселовым, который пробрался в его дом вместе с киллером этой ОПГ Александром Агеевым. Однако по чьей наводке и ради каких целей они пошли на это преступление. Издание «Росбалт» восстановило хронологию события того злополучного вечера.

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Как выяснили следователи после допроса киллера Агеева, ему и Веселову было поручено украсть что-нибудь ценное из дома артиста. При этом приказ отдал лично лидер «Волков» Александра Костенко (Лом). «Вор в законе» преследовал одну цель — любым путем расположить к себе шансонье, которые находился в тесной дружбе с его соперником Сашей Севером. Последний, можно сказать" «крышевал» Круга.

Михаил Круг с «вором в законе» Сашей Севером

«Возьмите что-нибудь из антиквариата, ценное. Он ко мне сам прибежит», — поручил Костенко своим бандитам в июне 2002 года.

Однако ограбление пошло не по плану, сформированному Костенко. Ибо спустя 10 минут после проникновения преступников в коттедж шансонье, Круг вместе с супругой и тещей вернулись домой, не дождавшись ночного салюта.

При этом нелепая попытка преступников спрятаться на третьем этаже дома стала роковой как для них, так и для артиста. Бандиты были обнаружены сначала тещей, а затем супругой певца. Именно на ее крики Круг с ружьем наперевес бросился к лестнице. Ему навстречу спускался Веселов, ожидаемо завязалась борьба и он выстрелил в шансонье дважды, нанеся ему смертельные раны.

Заказчик же преступления Костенко, узнав о случившемся, отдал приказ своим подчиненным молчать, а, чтобы отвести от себя и банды подозрения, он объявил награду за поимку убийц Круга.

Веселов вскоре после этого был убит одним из подручных Лома Александром Осиповым. Орудие этого убийства до сих пор ищут оперативники. В 2006 году убили Лома, неизвестные также расправились с водителем, который привозил и увозил бандитов к дому Круга.

Другого участника ограбления Агеева в начале 2003 года арестовали по делу о серии заказных убийств, сейчас он отбывает пожизненное заключение. Его, к слову говоря, могли убить еще в СИЗО по наводке Саши Севера, который, по одной из версий, в 2003 году узнал о его причастности к убийству шансонье.

Как пишет издание, по сути Круг погиб из-за желания криминального авторитета Александра Костенко (Лом) добиться того, чтобы шансонье был ближе к нему, а не к вору в законе Александру Северову (Саша Север).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», подозреваемый в убийстве Михаила Круга киллер «Тверских волков» задушил двоих сокамерников.

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