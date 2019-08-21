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В Британии лекарство от боли в спине мамы убило новорожденного ребенка
В Великобритании в городе Тинмут, графство Девон, женщина принимала во время беременности обезболивающее, которое могло «сыграть роль» в смерти ее новорожденного ребенка. Об этом пишет издание Metro.
Сообщается, что 19 августа, в ходе судебного следствия прозвучала версия, что девочка, которой было всего пять дней, умерла 30 сентября прошлого года из-за анальгетика, который попал в молоко матери. Во время беременности женщина пила лекарство «Трамадол» от боли в спине по рекомендации врачей.
По словам матери, после приема болеутоляющего она не планировала кормить дочь грудью, однако медики заключили, что ей нечего опасаться. Педиатр Питер Флеминг ознакомился с материалами дела и отметил, что «Трамадол» — относительно новый препарат, который может попасть в грудное молоко женщины и представлять опасность для новорожденного.
«Я считаю, что в смерти ребенка свою роль сыграл „Трамадол“, — подчеркнул профессор Флеминг. — Думаю, не стоит принимать его во время беременности». Судмедэксперт Иэн Эрроу заключил, что смерть ребенка оказалась «внезапной и непредвиденной». Он обещал передать предостережения Флеминга в больницу, где родилась девочка. По делу продолжается расследование.
Напомним, в июле СМИ сообщили, что в английском городе Ливерпуль годовалый мальчик отказался пить молоко из правой груди матери и спас ей жизнь. Необычное поведение сына побудило женщину обратиться за консультацией в больницу. Медики обнаружили у нее раковую опухоль в молочном протоке груди.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известная канадская певица Аланис Мориссетт опубликовала в Instagram фотографию, на которой кормит новорожденного Уинтера Мерси грудью. Свой поступок певица совершила в честь Национального месяца грудного вскармливания.
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