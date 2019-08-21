У жертвы не было лица: в Харькове подросток жестоко убил девушку и закопал тело

Происшествия

В Харькове жестоко убили 26-летнюю Яну Шевченко. Молодая женщина пропала в конце июня нынешнего года. Родные искали ее почти неделю, пока не выяснилось, что ее убили, а тело зарыли в яру. По подозрению в убийстве задержали 16-летнего местного жителя, сына бывшего сотрудника МВД. По предварительной версии, он встречался с Яной Шевченко.

По словам соседей, на следующий день после произошедшего убийца Яны Шевченко сам хвастался содеянным. Рассказывал, как «девушка кричала» и водил подростков в яр «на экскурсию» — чтобы показать, где он закопал тело. Но несмотря на то, что о случившемся знали многие соседи, большинство из них не спешили обращаться в полицию. «ФАКТЫ» выяснили подробности жуткой истории.

По словам мамы убитой Яны Шевченко Жанны, о том, что дочь начала встречаться с парнем, который на 10 лет младше ее, она не знала.

- Не думаю, что у них были серьезные отношения, — рассказала «ФАКТАМ» Жанна Шевченко. — Моей дочери было 26, а ему всего 16. Таких как он Яна всегда считала малолетками. Яна была видной красивой девушкой, у нее было много друзей и поклонников… Этот парень был в компании ее друзей на Лысой горе (жилмассив в Харькове). Яна выросла на этом жилмассиве. В феврале этого года я купила там дочке маленькую гостинку. Рядом жила моя мама, и Яна каждый день заходила к бабушке в гости. Последний раз Яна была у бабушки 28 июня. Пообедала и сказала, что зайдет на следующий день. Но 29-го не пришла, и дозвониться ей мы не смогли — у Яны был отключен телефон. Мы целый день ждали, что она объявится, но нет. На следующий день мама зашла к Яне домой и никого там не обнаружила. Теряясь в догадках, мы стали обзванивать дочкиных друзей и знакомых. Большинство говорили, что ничего не знают. Но некоторые ребята с Лысой горы вели себя очень странно. Как будто что-то знали, но не хотели мне говорить. Например, одна знакомая сразу сказала нам: «Вы лучше в моргах поищите». Я опешила: что значит в моргах?! Но девушка не стала ничего объяснять. Потом еще несколько человек намекнули, что, вероятно, Яны уже нет в живых. А один местный житель сказал, что на их жилмассиве на днях произошло убийство: мол, парень убил молодую женщину палкой и полицейские его вроде как задержали. Сейчас я уже знаю, что так и было. Но когда в тот момент я перезвонила следователю, которая вела дело об исчезновении дочери, та заверила меня, что никто не задержан и ни о каком убийстве ей не известно.

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Я, сбиваясь с ног, продолжала искать дочь. Всех поставила на уши, развешивала по городу объявления… В полиции по-прежнему ничего не говорили. Но при этом намеки на то, что Яны уже нет в живых, продолжались. Мне звонили ее знакомые и говорили: «Мы слышали, что Яну убили. Об этом уже весь район знает».

О том, что труп дочки нашли в яру, следователь сообщила мне только через 12 дней после исчезновения дочки. Хотя, как потом выяснилось, подозреваемого, который во всем признался, они задержали через семь дней после того, как Яна пропала. Почему Яну четыре дня никто не откапывал, а мне ничего не говорили? Чего они ждали? Не исключаю, что отец подозреваемого (а это достаточно влиятельный в городе человек) пытался «решить вопрос».

По словам Жанны, она не сразу узнала свою дочь — настолько сильно Яна была изувечена.

- Никогда не забуду этот ужас, — говорит Жанна. -У Яны не было лица. Сплошное черное месиво, проломлен череп, множество ножевых ранений. Я смогла ее опознать только по татуировке на ноге в виде кошки… Оказалось, в тот вечер, 28 июня, дочку и убили. Местные рассказывали, что этот негодяй на следующий день сам хвастался убийством. Рассказал местным подросткам, что все спланировал: заранее вырыл яму, пытался заманить Яну к себе домой… Он затаил на нее обиду. Говорят, накануне дочка в их компании над ним посмеялась. При всех намекнула на то, что он для нее «маленький неопытный мальчик». Он посчитал это унизительным и решил отомстить. Поздно вечером 28 июня Яна, ее убийца и еще один парень Валера из их компании шли по улице. Они пошли к дому подозреваемого, который обещал отдать кому-то из них 200 гривен. Яна и Валера остались ждать во дворе.

Подозреваемый зашел в дом, а вернулся в камуфляжной одежде со скалкой в руке. Подошел к Яне и стал яростно бить ее этой скалкой по лицу. Валера испугался и убежал (он сам потом именно так описывал эти события). А этот негодяй избивал Яну до тех пор, пока не убил. Он ее еще и порезал. Потом закопал. В полиции неофициально сказали, что сначала он закопал ее прямо во дворе своего дома (там частный сектор). Но потом откопал и зарыл в яру. Вместе с телом Яны он первый раз зарыл и свои новые кроссовки, на которых оставались следы крови. Но потом ему стало жалко новой обуви, он ее откопал и забрал.

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Хвастаясь убийством, изверг рассказывал местным подросткам: «Я ее бью, а она орет. Пришлось перерезать ей горло, чтобы замолчала…» То есть он ничего не скрывал. Поэтому местная молодежь и советовала мне поискать дочку в моргах. Но прямо никто ничего не говорил, да и в полицию обратился только один человек. Все остальные молчали. Соседская бабушка рассказала, что сначала слышала жуткие крики, а потом писк — «как будто котенок пищал». Но выйти и посмотреть, что происходит, не рискнула.

Местные говорят, что боятся связываться с семьей убийцы. Особенно с его отцом. Последний раньше работал в МВД и всегда демонстрировал, что у него много связей. Говорят, что это очень жестокий человек, и что он даже имеет отношение к убийству, произошедшему в городе много лет назад. Его все бояться.

Корреспонденту «Надзвичайних новин», побывавшему на месте событий, местные жители подтвердили, что еще до задержания подозреваемого знали об убийстве и о том, кто его совершил: «Он ходил по району и всем рассказывал, что убил девушку. Сам постоянно об этом говорил».

А еще одна женщина рассказала, что отец подозреваемого виновен в смерти ее мужа:

- Эта семья запугала весь район. Отец 16-летнего парня, которого сейчас задержали, до смерти избил моего мужа, но не понес за это наказания. Говорят, в райотделе полиции у этого человека есть покровители.

По словам Жанны Шевченко, дело об убийстве ее дочери долго не расследовалось.

- Несмотря на то, что убийца сам дал признательные показания, ему долго не предъявляли подозрение, — говорит Жанна Шевченко. — Дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как мы добились передачи производства в главное следственное управление города. Сейчас ему предъявили подозрение и суд его арестовал.

В пресс-службе полиции Харьковской области «ФАКТАМ» подтвердили, что подозреваемый задержан и ему предъявлено подозрение в умышленном убийстве.

В суде подозреваемый сказал, что не признает своей вины. А его адвокат заявил, что если его подзащитного арестуют, будет нарушено его право на образование (он учится в техникуме). Отец подозреваемого, который тоже был в зале суда, на все вопросы журналистов сказал:

- Я не знаю, что там (во время убийства. — Авт.) произошло, я там не присутствовал. Но сын говорит, что он этого не делал.

Тем временем правозащитник Андрей Диденко, который сейчас помогает семье погибшей, сообщил, что местным жителям, которые слышали, как подозреваемый рассказывал об убийстве, стали поступать угрозы: «Свидетелям поступают звонки с угрозами. Им недвусмысленно намекают, чтобы они молчали. Людей пытаются запугать».

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