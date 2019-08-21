Тина Кароль показала необычный портрет с сыном (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Тина Кароль похвасталась необычным портретом, созданным ее российской поклонницей.

Поклонница вышивает портрет Тины Кароль и ее сына Вениамина крестиком.

«Мы — крестик на полотне», — написала в соцсетях восхищенная певица.

Сама рукодельница, имя которой остается тайной, создала паблик, в котором поклонники Тины Кароль и другие пользователи сети могут следить за процессом вышивки и восхищаться.

Подарит ли незнакомка портрет певице, или оставит себе, не сообщается.

Напомним, что сын Тины Кароль живет в Лондоне — в семье ее друзей. Он часто встречается с мамой, приезжает в Киев и даже помогает певице в ее работе.

Ранее «Факты» писали о райдере Тины Кароль и ее выступлении во Львове в необычном наряде.



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