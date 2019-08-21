- 08:48 Где смотреть онлайн матчи Лиги чемпионов: расписание трансляций
- 08:46 Девушка без комплексов, которая делает сексуальные селфи в вагоне метро, случайно стала звездой соцсетей
- 08:43 Тина Кароль показала необычный портрет с сыном
- 08:42 Из квартры в Днепре вывезли несколько КамАЗов мусора
- 08:41 У жертвы не было лица: в Харькове подросток жестоко убил девушку и закопал тело
- 08:01 Уже никто никуда не летит: в Ryanair объявили о забастовке пилотов
- 07:54 Где смотреть онлайн «Эспаньол» — «Заря»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 07:53 Меган Маркл наняла для Арчи первую в истории королевской семьи темнокожую няню
- 07:45 Умирала тяжело: близкие рассказали о последних днях актрисы Назаровой
- 07:42 Это была не шутка: Трамп отказался от встречи с премьером Дании из-за нежелания продать Гренландию
- 07:38 Гороскоп на 21 августа для всех знаков Зодиака
- 07:30 Лунный календарь: когда лечить зубы и заниматься сексом
Тина Кароль показала необычный портрет с сыном (фото)
Популярная украинская певица Тина Кароль похвасталась необычным портретом, созданным ее российской поклонницей.
Поклонница вышивает портрет Тины Кароль и ее сына Вениамина крестиком.
«Мы — крестик на полотне», — написала в соцсетях восхищенная певица.
Сама рукодельница, имя которой остается тайной, создала паблик, в котором поклонники Тины Кароль и другие пользователи сети могут следить за процессом вышивки и восхищаться.
Подарит ли незнакомка портрет певице, или оставит себе, не сообщается.
Напомним, что сын Тины Кароль живет в Лондоне — в семье ее друзей. Он часто встречается с мамой, приезжает в Киев и даже помогает певице в ее работе.
Ранее «Факты» писали о райдере Тины Кароль и ее выступлении во Львове в необычном наряде.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»