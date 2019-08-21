Жертвы Крымского моста: оккупанты оштрафуют молодоженов за старую традицию (видео)

Общество и люди

Новобрачные из России, которые поехали на медовый месяц в оккупированный Крым, повесили на Крымском мосту символический замок-сердечко. За остановку в неразрешенном месте паре выписали штраф, а их замок оккупанты спилят.

В инфоцентре моста молодоженов поздравили со свадьбой, в то же время предупредив об ответственности, так как они специально сделали остановку на автомагистрали, ложно установив аварийный знак и создав угрозу ДТП.

Кроме того, российских правоохранителей возмутило то, что на объект стратегического значения молодые люди нацепили «посторонний объект».

«Замок с барьерного ограждения служба эксплуатации вынуждена убрать для соблюдения норм безопасности на мосту. Напоминаем, что остановки на мосту запрещены. За нарушение правил дорожного движения установлен штраф», — сказано в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в оккупированном Крыму попытались похвастаться рекордным трафиком на Керченском мосту, но сфотографировать рвущиеся на полуостров толпы автомобилей так и не смогли и предложили поверить статистикам на слово.

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