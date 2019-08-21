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- 11:02 В американском сериале провели странную аналогию с Евромайданом: в сети требуют реакции украинской власти
В американском сериале провели странную аналогию с Евромайданом: в сети требуют реакции украинской власти (фото)
В американском сериале «Зверинец» в начале серий показывают кадры событий Евромайдана в 2013—2014 гг. в Киеве. Об этом написал бывший народный депутат Виктор Уколов в Facebook.
«Это кадры из американского сериала „Зверинец“. Наш Евромайдан, где погибли десятки людей, показывают в заставке перед каждой серией. Поскольку здесь используется наш государственный флаг, по моему мнению отреагировать должен МИД Украины. Было бы правильным подать в суд на авторов сериала за моральный ущерб украинцев причем с семизначной суммой», — написал он.
В сети активно обсуждают данный случай.
«Минюст и МИД не только имеют право, но и должны подать иск и требовать извинений, по меньшей мере», — написал один из них.
«Надо Трампа в Печерский суд вызвать))», — пошутил второй.
«Реакции не будет от властей», — предположил третий.
Как писали «ФАКТЫ», недавно Киевский апелляционный суд отпустил под домашний арест снайпера Дмитрия Хмеля, которого подозревают в убийстве Героя Небесной сотни Александра Храпаченко.
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