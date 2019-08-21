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Происшествия

Задержанные под Киевом бандиты оказались бывшими высокопоставленными сотрудниками МВД Грузии

11:11 21 августа 2019 482
Задержание банды
Инф. «ФАКТОВ»

В вооруженную группу, которая в Бориспольском районе Киевской области устроила налет на дом местного предпринимателя, входили несколько бывших высокопоставленных сотрудников МВД Грузии.

Как сообщает издание «Новости — Грузия», украинские правоохранители задержали 43-летнего Мириана Гочадзе, 41-летнего Тенгиза Занадзе и 33-летнего Левана Хуцишвили.

Гочадзе до 2013 года работал начальником отряда специального назначения МВД и покинул Грузию после смены власти. Занадзе работал в органах МВД с 2004 по 2013 годы, а Леван Хуцишвили — с 2006 года. Последний был начальником одного из управлений в пограничной полиции. Издание утверждает, что все трое принимали активное участие в боевых операциях на Востоке Украины, а в последние несколько лет занимались частным бизнесом.

Со ссылкой на информированные источники «Новости-Грузия» также сообщает, что нападение на предпринимателя было связано с тем, что бизнесмен задолжал крупную сумму денег и не хотел ее возвращать.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Николаевом неизвестные попытались похитить местного фермера. Полиция разыскала машину, в которой находились четверо мужчин, у которых при себе было три пистолета и патроны, а также камуфлированная форма, балаклавы и перчатки.

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