Подозревают конкурентов: под Николаевом предотвратили вооруженное похищение фермера (фото)

Происшествия

Днем 15 августа в полицию Баштанского района Николаевской области поступило сообщение о том, что неизвестные пытаются похитить фермера. Как выяснилось, к конторе фермерского хозяйства подъехал автомобиль Daewoo, из которого вышли четверо крепких мужчин. Они вызвали руководителя предприятия на улицу. Угрожая пистолетом и нанося фермеру побои, неизвестные пытались затолкать его в машину. На шум выбежали работники фермерского хозяйства и сумели отбить своего начальника. Нападавшие быстро сели в авто и уехали с места.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, на поиски злоумышленников были ориентированы все наряды полиции Баштанского и окрестных районов области. Менее чем через час разыскиваемый автомобиль был остановлен полицейскими группы реагирования патрульной полиции. В машине находились четверо мужчин, у которых при себе было три пистолета и патроны, а также камуфлированная форма, балаклавы и перчатки.

На место сразу прибыли спецназовцы роты полиции «Николаев» и оперативники Управления стратегических расследований (УСРА) Нацполиции в Николаевской области.

Злоумышленников доставили в Баштанское отделение полиции, где по согласованию с прокуратурой они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им инкриминируется «покушение на незаконное лишение свободы или похищение человека». Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Как стало известно «ФАКТАМ», вероятная версия нападения на фермера — месть конкурентов за его «несговорчивость» в вопросах реализации и хранения собранного зерна.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в Николаевской области вымогатели подожгли дом фермера. Рэкетиров помогли поймать жители трех районов области. А в селе Константиновка Витовского района Николаевской области неизвестные в масках сожгли технику на 16 миллионов гривен в сельхозфирме «Дионисий».

А недавно один из фермеров на Николаевщине убил мужчину из-за помидоров.

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