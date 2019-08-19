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Несите огнетушитель: Леся Никитюк выгуляла 49-й купальник (фото)
Известная телеведущая и путешественница Леся Никитюк, засветившая ранее свою пятую точку, снова взбудоражила сеть откровенными фото. Она опубликовала в Instagram новые снимки в купальнике, которых у Леси большая коллекция. Как пишет Никитюк, это 49-й купальник, который ей удалось выгулять за лето. Очевидно, у Леси выдался выходной и она решила провести его в бассейне.
Подписчики Леси пришли в восторг от полосатого желто-белого комплекта и стройной фигуры. «Несите огнетушитель», «Лесик ты прекрасна», «Красивая фигура, женственная», «Куколка!», — пишут в комментариях под фото.
Лесе в этом году повезло побывать на многих курортах. Она демонстрировала свою фигуру в Италии, в украинских пляжных комплексах. Сейчас она колесит по стране с новым проектом «Маршрутка».
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