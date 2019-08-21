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В Киеве до 23 августа можно бесплатно пройти медобследование (график работы)
В Киеве во всех районах открыты медпункты, где можно бесплатно пройти экспресс-диагностику. За минувшую неделю таких пунктах проверились 1110 киевлян, а всего в рамках проекта «Врач в вашем доме» экспресс-диагностику прошли 92 685 человек. Нет ограничений для тестирования и получения первичных консультаций. Более половины обследуемых на прошлой неделе имели лишний вес, у трети пациентов оказалось повышенным давление и высокий уровень холестерина, у 15 процентов — высокий уровень глюкозы в крови. Похожая картина наблюдается часто, что наводит на мысль: в большинстве своем люди не берегут здоровье и не знают, что делать с выявленными проблемами. Медики подсказывают, нужно ли дополнительное обследование, куда лучше обращаться.
На прошлой неделе в рамках проекта 75 раз выезжали к немощным больным и малообеспеченным гражданам мультидисциплинарные бригады (в их составе врач, медсестра первичного звена и узкопрофильные специалисты). С начала работы проекта эти бригады выполнили 6 086 вызовов.
Пункты, которые обычно открыты для пациентов с 11:00 до 14:00, работают на этой неделе по графику:
Голосеевский район (
21−23 августа -- улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);
Дарницкий район
21 августа — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);
22 августа — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);
23 августа — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);
Деснянский район
21 августа —
22 августа --
Днепровский район
21 августа -- улицы Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П. Г. Тычины), Пражская, 34а, амбулатория № 3 (заведение быстрого питания «Первая пекарня твоего города»),
22 августа — улицы Новаторов, 4 (амбулатория семейной медицины), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Миропольская, 13а (ЖЭО № 404),
23 августа -- улицы Новаторов, 4 (амбулатория семейной медицины), Миропольская, 1 (аптека № 77),
Оболонский район
21 августа — улица Маршала Тимошенко, 16, 1-й этаж (центр оказания админуслуг),
22 августа — улица П. Панча, 7б (центр занятости);
23 августа — улица Озерная, 18а (управление соцзащиты);
Печерский район
21 августа — улица Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты);
22−23 августа — улицы Подвысоцкого, 4а, Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты);
Подольский район
21 августа — улицы Волошская, 47, каб. 322 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);
22 августа- улицы Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22 (КП «Фармация» № 51);
23 августа — улицы Мостицкая, 9, каб. 250, Полковая, 57, амбулатория семейной медицины № 1;
Святошинский район
21 и 23 августа — проспект Победы, 97,
Соломенский район
21 августа — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45 (аптека № 36);
22 августа — проспект Комарова, 3 (Медгородок), улица Соломенская, 17;
23 августа — проспекты Комарова, 3 (Медгородок), Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты);
Шевченковский район (прием
21 августа — улица Сечевых Стрельцов, 10 (аптека «Фармация» № 7), ЦПМСП № 2;
22 августа — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;
23 августа — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.
Напомним, в Киеве открыты коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи: для взрослых — на улице Шота Руставели, 26 (здесь есть хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детский — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).
Ранее «ФАКТЫ» писали, где в августе в Киеве работает передвижной флюорограф.
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