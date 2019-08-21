Происшествия

В Киеве спасатели сняли шестерых детей с Северного моста

В Киеве шесть малолетних руферов забрались на Северный мост. Инцидент произошел 20 августа. Столичные спасатели получили сигнал, что на Северном мосту на высоте 100 метров (высота моста — 120 метров) находятся шестеро детей.

На место происшествия сразу же приехали спасатели и помогли несовершеннолетним спуститься с моста. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Чтобы открыть заблокированные двери, которые ведут на лестницу, использовали бензорез. К счастью, все остались живы и невредимы.

Как писали «ФАКТЫ», это не первый подобный случай. Так, в июле в сети показали видео опасных развлечений подростков в Киеве, которые пытались покорить Северный мост. Целая группа детей пыталась испытать судьбу.

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