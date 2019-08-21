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Ломать или не ломать? В Киеве решают, что делать со знаменитой красной оградой Байкового кладбища
В Киеве администрации Байкового кладбища, на котором похоронено много известных украинцев, запретили проводить любые ремонтные работы по замене части знаменитой красной ограды и обязали предоставить столичным властям документацию на проведение неотложных реставрационно-восстановительных работ.
От предприятия «Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания» требуют не нарушать Закон Украины «Об охране культурного наследия». В столичной горгосадминистрации отмечают, что состояние стены вокруг Байкового кладбища критическое — из декоративной она превратилась в «подпорную», хоть на это и не рассчитана.
В Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры Киева должны провести консультации со специалистами и обществом, чтобы решить, как в итоге поступить с красной стеной.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..