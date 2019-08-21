25.09 / 25.35 27.76 / 28.17
Киев: +29
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Стало известно, сколько Гвоздик заработал за карьеру (фото)

12:41 21 августа 2019 136
Стало известно, сколько Гвоздик заработал за карьеру (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17 побед, 14 из них — нокаутом) за свою профессиональную карьеру в общей сложности получил в качестве гонорара 4 миллиона долларов (правда, сумма указана без налогов и отчислений членам команды боксера).

Как сообщает сайт Mixsport, свой первый гонорар с шестью нулями уроженец Харькова, проживающий на постоянной основе в Окснарде (штат Калифорния, США), получил за победный поединок с канадцем Адонисом Стивенсоном, в котором Александр завоевал чемпионский пояс WBC. А за предстоящий бой с россиянином Артуром Бетербиевым украинец должен заработать 1,5 млн долларов.

Отметим, что суммарный заработок позволил Гвоздику войти в топ-пятерку самых высокооплачиваемых боксеров в истории Украины после Владимира и Виталия Кличко, а также Василия Ломаченко и Александра Усика.

Свою первую сумму с шестью нулями Гвоздик заработал за бой со Стивенсоном

Отметим, что свой первый бой на профессиональном ринге бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне-2012, провел в апреле 2014 года и до сих пор не знает горечи поражения. Одной из главных целей боксера является звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямой трансляции бой между украинцем Гвоздиком и россиянином Бетербиевым.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер