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Стало известно, сколько Гвоздик заработал за карьеру (фото)
Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17 побед, 14 из них — нокаутом) за свою профессиональную карьеру в общей сложности получил в качестве гонорара 4 миллиона долларов (правда, сумма указана без налогов и отчислений членам команды боксера).
Как сообщает сайт Mixsport, свой первый гонорар с шестью нулями уроженец Харькова, проживающий на постоянной основе в Окснарде (штат Калифорния, США), получил за победный поединок с канадцем Адонисом Стивенсоном, в котором Александр завоевал чемпионский пояс WBC. А за предстоящий бой с россиянином Артуром Бетербиевым украинец должен заработать 1,5 млн долларов.
Отметим, что суммарный заработок позволил Гвоздику войти в топ-пятерку самых высокооплачиваемых боксеров в истории Украины после Владимира и Виталия Кличко, а также Василия Ломаченко и Александра Усика.
Отметим, что свой первый бой на профессиональном ринге бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне-2012, провел в апреле 2014 года и до сих пор не знает горечи поражения. Одной из главных целей боксера является звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямой трансляции бой между украинцем Гвоздиком и россиянином Бетербиевым.
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