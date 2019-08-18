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Гвоздик – Бетербиев: где и когда смотреть бой онлайн (фото, видео)
Обладатель чемпионского пояса по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик (17 побед, 14 из них — нокаутом) проведет поединок с чемпионом IBF россиянином Артуром Бетербиевым (14 побед, все — нокаутом) в пятницу, 18 октября, в Филадельфии.
Поединок, который станет для нашего соотечественника первым объединительным в карьере, пройдет в Филадельфии (США) на ринге арены Liacouras Center. Об этом сообщил официальный Twitter промоутерской компании Top Rank Boxing, клиентами которой являются оба боксера.
We interrupt tonight's fights to bring you this important announcement:— Top Rank Boxing (@trboxing) 18 августа 2019 г.
A Light Heavyweight unification is set. @ABeterbiev faces Oleksandr «The Nail» Gvozdyk on Friday, Oct. 18 on @ESPN at Philadelphia's @LiacourasCenter. #BeterbievNail pic.twitter.com/LpWIW1thII
«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ ГВОЗДИК — БЕТЕРБИЕВ
Напомним, недавно Гвоздик угодил в громкий скандал, заявив в интервью одному из отечественных сайтов, что «не верит в то, что русские напали на Украину». Затем его коллега Александр Усик рассказал, что Гвоздик посоветовал ему следить за «творчеством» пророссийского блогера Шария.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Василий Ломаченко проведет 31 августа в Лондоне объединительный бой с Люком Кэмпбеллом. Боксеры уже провели процедуру взвешивания и дуэль взглядов.
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