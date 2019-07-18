Гвоздик проведет объединительный бой в США: стали известны соперник и дата (фото)

Спорт

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик (17 побед, 12 из них — нокаутом) в своем следующем поединке получит возможность объединить чемпионские пояса. Соперником нашего соотечественника станет обладатель титула IBF россиянин Артур Бетербиев (14 побед, все — нокаутом).

«У меня отличная новость. Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком, на кону будут стоять два пояса IBF и WBC. Бой должен состояться 18 октября в США», — написал уроженец Дагестана, проживающий в Канаде, на своей странице в Instagram.

Примечательно, что буквально на днях представитель Гвоздика в комментарии телеканалу TVA Sports опроверг факт переговоров с российской стороной. Но менеджер украинца Эгис Климас подтвердил, что Александр также поставил свою подпись под контрактом. «Об этом поединке было абсолютно легко договориться: нам предложили, и мы не отказывались. Бетербиев — хороший боксер с большим опытом, с большой любительской карьерой. Ни для одного из них этот бой не будет легким, а победитель уйдет с двумя поясами. Оба боксера провели много боев в США, обоих в Америке знают. Думаю, этот поединок, конечно, будет интересен для американцев: и телевидению, и публике», — передает слова функционера издание «Р-спорт».

Отметим, что в своем последнем поединке, прошедшем 30 марта в Филадельфии, Гвоздик нокаутировал в пятом раунде француза Дуду Нгумбу, а Бетербиев 4 мая в Стоктоне справился с американцем боснийского происхождения Радивое Каладжичем, также завершив поединок досрочно в пятом раунде.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Гвоздик хочет драться во Всемирной боксерской суперсерии.

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