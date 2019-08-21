Происшествия

В Кировоградской области задержали находившегося в розыске сотрудника СБУ, который избил посетителя кафе

В Кировоградской области задержали оперуполномоченного СБУ, избившего посетителя кафе. Напомним, в Кропивницком после «общения» со стражами порядка умер 51-летний мужчина.

Инцидент с СБУшником произошел в городе Гайворон еще в июле. Правоохранитель после конфликта скрывался от ответственности.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, сотрудник Управления СБУ в Кировоградской области вступил в словесную перепалку с мужчиной в кафе и нанес ему несколько ударов в лицо. После того, как мужчина упал на землю, правоохранитель продолжил наносить ему удары ногами, причинив телесные повреждения средней тяжести.

После конфликта сотрудник СБУ скрывался от следствия — 25 июля он был объявлен в розыск.

20 августа с привлечением спецподразделения «КОРД» главного Управления Национальной полиции в Кировоградской области милиционера задержали.

Открытое уголовное производство по статье «Умышленное средней тяжести телесное повреждение».

В случае доказательства вины, сотруднику СБУ грозит тюремный срок до трех лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жестокости полицейских в Николаеве, когда сотрудник полиции во время задержания пытался наступить нарушителю на лицо.

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