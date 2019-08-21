25.09 / 25.35 27.76 / 28.17
Киев: +29
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Кировоградской области задержали находившегося в розыске сотрудника СБУ, который избил посетителя кафе

12:59 21 августа 2019 59
руки в наручниках
Инф. «ФАКТОВ»

В Кировоградской области задержали оперуполномоченного СБУ, избившего посетителя кафе. Напомним, в Кропивницком после «общения» со стражами порядка умер 51-летний мужчина.

Инцидент с СБУшником произошел в городе Гайворон еще в июле. Правоохранитель после конфликта скрывался от ответственности.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, сотрудник Управления СБУ в Кировоградской области вступил в словесную перепалку с мужчиной в кафе и нанес ему несколько ударов в лицо. После того, как мужчина упал на землю, правоохранитель продолжил наносить ему удары ногами, причинив телесные повреждения средней тяжести.

После конфликта сотрудник СБУ скрывался от следствия — 25 июля он был объявлен в розыск.

20 августа с привлечением спецподразделения «КОРД» главного Управления Национальной полиции в Кировоградской области милиционера задержали.

Открытое уголовное производство по статье «Умышленное средней тяжести телесное повреждение».

В случае доказательства вины, сотруднику СБУ грозит тюремный срок до трех лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жестокости полицейских в Николаеве, когда сотрудник полиции во время задержания пытался наступить нарушителю на лицо.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер