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ДТП на Саксаганского: в Range Rover ехал владелец элитных лошадей Януковича
Резонансное ДТП в Киеве на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого, где Range Rover столкнулся с Tesla и влетел в толпу пешеходов, обрастает новыми подробностями.
Оказалось, что одним из мужчин, ехавших во внедорожнике, был Константин Згара, которого ранее СМИ называли «владельцем лошадей Януковича» и «криминальным авторитетом Ахметова», сообщает Информатор.
Згара владеет конным заводом «Миллениум» в Мариуполе, где, по слухам, находятся лошади беглого президента Виктора Януковича и беглого олигарха Онищенко. То, что Згара связан со скачками и содержанием лошадей, в 2014 году писал боец батальона «Днепр-1», а позже депутат Верховной Рады Владимир Парасюк.
«Вчера зачищали один из периметров зоны АТО и совсем случайно наткнулись на неофициальную конюшню Януковича. Ответственным за лошадей был Згара Константин, один из боевиков Ахметова в 90-х. Введите в гугле имя и фамилию этого человека, и Вы все поймете. Добрые люди рассказали, что всех лошадей захватили рейдерским способом. Каждую неделю с этой конюшни в сторону Крыма отсылалось по десять лошадей, цена которых, поверьте, совсем не маленькая. По словам местных жителей, стоимость лошадей измеряется десятками и даже сотнями тысяч условных единиц», — написал тогда Парасюк в Facebook.
Очевидцы ДТП утверждали, что именно Згара ехал за рулем и что от него доносился запах алкоголя. Позднее на месте ДТП он вызвал частную скорую помощь и вошел в нее. Друзья пострадавших окружили карету и просили полицейских, чтобы те не дали ему уехать. Люди думали, что в частной «скорой» Згаре могут поставить капельницу и на освидетельствовании он бы оказался трезв. Какую помощь оказывали медики в закрытом автомобиле мужчине неизвестно, но он пробыл там около 10 минут.
После Константин Згара отправился на медицинское освидетельствование на платной скорой помощи в сопровождении патрульных. Кто на самом деле управлял внедорожником и другие детали случившегося устанавливает следствие.
Как писали «ФАКТЫ», 20 августа внедорожник Range Rover на большой скорости врезался в автомобиль Tesla, который ехал на разрешающий сигнал светофора.
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