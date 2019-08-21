Я против диет: диетолог «Зважених та щасливих» сделала неожиданное признание

Шоу-бизнес

Уже 29 августа на канале СТБ состоится премьера девятого сезона самого «весомого» проекта «Зважені та щасливі». Ведущая реалити — Анита Луценко. Тренеры — Марина Боржемская и известный «холостяк» Иракли Макацария. В проект вернулась известный украинский диетолог Светлана Фус. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Светлана поделилась секретами похудения, рассказала о правильном питании в отпуске и призналась в собственных проблемах с весом.

«Уменьшать ничего не надо, следует просто разобраться, сколько нужно есть»

— Светлана, вы прекрасно выглядите. Какого режима питания придерживаетесь?

— У меня в основном четырехразовое питание, с ранним завтраком и плотным обедом. В связи с большой занятостью времени на приготовление еды практически нет. Но есть своя компания по доставке еды, которая меня и кормит. В будние дни я пользуюсь только ее услугами. А вот в субботу и воскресенье у меня другой график. Могу позже встать, поесть и три раза в день. В выходные готовлю сама, из тех продуктов, которые люблю и не часто ем в течение недели.

— Что это за продукты?

— Доставка не предполагает очень дорогих вариантов. Например, морепродуктов в таких количествах, как я хочу. Я люблю морскую капусту, селедку, пасту с морепродуктами.

— Был момент, когда вам приходилось снижать собственный вес?

— Я была толстым ребенком. До 6−7 лет была обычной девочкой, но, когда пошла в школу, очень поправилась. Приехала моя бабушка, которая откормила меня до такого состояния, что в 10 лет я весила килограмм 50! Когда я переехала с родителями в Киев и пришла в новую школу, моя будущая хорошая подруга сказала: «Я подумала, что пришла новая пионервожатая». Вот так я выглядела.

С периодом полового созревания вес начал уменьшаться, но я никогда не была худышкой. Такое часто слышу и от своих пациентов и участников «Зважених та щасливих». Всю жизнь утрясала свои проблемы с весом: сидела на разных диетах. Но я же диетолог, так что в итоге диетолог победил женщину с ее слабостями. Мозги стали на место, улеглись все страсти по поводу еды. И примерно с 40 лет я вышла на то питание, которое помогает удерживать вес долгие годы, иногда даже без спорта. Конечно, без физических нагрузок все выглядит хуже. Когда мышцы тренируются и кожа подтянутая, — намного лучше. В моем возрасте это важно. Поэтому спорт и нормальная еда постоянно присутствуют в моей жизни. Последние 17 лет я держусь в одном весе.

— Сколько килограммов вы сбросили?

— Нельзя сказать, что я похудела на конкретное количество килограммов, но уменьшилась на два размера. Носила 48−50, а сейчас 46 и иногда даже 44-й размер. Тело стало компактнее, где-то проявились кости, которые были прикрыты жирком. Мне говорят, что это не тот вес, с которым надо так сильно бороться. Но для кого-то 2 килограмма — это уже проблема, а для кого-то и плюс 20 кило — нормально. Поэтому здесь вопрос самооценки и восприятия себя. Для меня это было критично, и я это изменила.

— Ваш режим питания зависит от времени года?

— Я — как елка: зимой и летом одним цветом. Вышла на понимание того, каким должно быть мое питание. Оно может отличаться только составом, например, зимой становится меньше сырых и больше приготовленных овощей. Каши, кисломолочные продукты, мясо — все остается в тех же пределах. Фрукты — в зависимости от сезона.

У меня есть «отрывы», когда я ухожу в отпуск и уезжаю, например, за границу. В это время могу позволить себе разное. Например, маленький десерт к обеду или вечерние посиделки с бокалом вина. Но я ем нормальную, здоровую еду. За границей иногда перекусываю турецким дёнером — это лаваш с мясом и овощами, который просто прошу не поливать майонезом и соусами. Очень сытно получается и хватает надолго. Когда нахожусь в отпуске, постоянно двигаюсь. Не бывает, чтобы я лежала на пляже весь день. Как минимум час плаваю, хожу километров по 10. Так как трачу много энергии, могу позволить себе вольности в еде.

— С чего начинать процесс сброса лишнего веса — с физических нагрузок или уменьшения количества еды?

— Уменьшать ничего не надо. Следует просто разобраться, сколько нужно есть. Многие люди живут впроголодь, пытаются себя ограничивать силой воли и характером, убеждают себя, что им больше не надо. На самом деле существуют физиологические потребности — это самое главное, что должен узнать о себе человек. Кому-то нужно больше есть, кому-то меньше. Все не должны питаться по одной схеме. Есть конституциональные особенности, разное состояние пищеварительной системы, гормональной регуляции. В зависимости от всех этих факторов выстраивается рацион, из которого получаешь максимум полезного и необходимого для жизни, чувствуешь себя сытым, красивым, здоровым и при этом худеешь.

— Можно достичь снижения веса только питанием?

— Можно. Это реально. У меня были пациенты, которые в силу разных причин не могли активно двигаться и только благодаря питанию снижали вес, за несколько лет сбрасывая 50−60 кило, не занимаясь спортом. Но качество похудения без физической нагрузки другое. Во-первых, оно не такое красивое. Во-вторых, кожа должна успевать подтягиваться. У людей, которые сбрасывают большой вес, могут быть «фартуки» из кожи на животе, обвисает грудь и кожа на спине и руках. Это все напрягает и мешает. Все, что можно подтянуть, нужно подтягивать. Упражнениями можно эту ситуацию улучшать. Потому что сама по себе кожа может и не прийти в норму.

«Фрукты на ночь лучше не есть вообще»

— Существуют ограничения по потреблению овощей и фруктов?

— Еда должна быть плотная, но по объему не должна выходить за пределы объема желудка. Если в среднем нормальный объем — полкилограмма, то больше 500 граммов часто есть не рекомендуется. И, конечно, смотря что кушать.

Людям, у которых есть склонность к избыточному весу, не рекомендуется употреблять сладкие овощи на ночь — например, салатик из свеклы. Не нужно есть перед сном фрукты в большом количестве. И точно не заменяйте ими ужин: есть захочется все равно и тогда этот прием пищи будет еще позже. В этом случае можно вот что посоветовать. Ужин, например, овощи с рыбой и цельнозерновым хлебом, можно закусить небольшим фруктом — абрикосом, сливой или несколькими дольками грейпфрута либо памелы. Это должна быть маленькая порция, которая в общем объеме ужина может бесследно «пропасть». Она не даст много сладости, но даст чувство законченности еды.

— Какие фрукты можно есть на ночь?

— Нежелательно вообще есть фрукты. Можно, конечно, взять несладкие, которые не содержат много глюкозы: яблоко, киви или грейпфрут. Но кислоты, которые содержаться в этих фруктах, могут вызвать не только чувство голода, но и подсасывающие боли. И тогда придется что-то предпринять, то есть идти к холодильнику.

— Как вы относитесь к молочной диете?

— К диетам я отношусь плохо. Ни молочные, ни цитрусовые, ни какие-то другие диеты не приветствую. Не понимаю, зачем это делать, с точки зрения физиологических процессов в организме. Человек естественным образом иногда уменьшает количество еды. Когда ему не очень хочется, он может съесть что-то более легкое или не поужинать. Но это не должно быть постоянно. Для того чтобы поддерживать работоспособность, активность в течение дня, нормальную работу органов пищеварения, необходим достаточный объем еды. И тогда, на фоне нормального разнообразного и адекватного питания, иногда можно что-то недоесть или съесть несколько больше. Обязательно нужно двигаться. И это не только посещение спортзала, но и обычная бытовая активность.

— От каких продуктов стоит отказаться навсегда?

— От сладких напитков, от снеков всяких, например, чипсов, рафинированной пищи. Также от всего, что содержит трансжиры. И если не убрать совсем, то обязательно максимально ограничить. Доказано, что трансжиры увеличивают риск развития онкологических заболеваний. Следить за содержанием сахара в рационе. Его избыток в питании может приводить к инсулино-резистентности, избыточному весу, проблемам сердца и сосудов, развитию сахарного диабета. У нас достаточно полезной и вкусной еды. Только надо ее полюбить.

Ранее тренер о закулисье проекта «Зважені та щасливі» в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал новый тренер шоу Иракли Макацария.

А известный фитнес-тренер и телеведущая Анита Луценко рассказала, как избавиться жира на животе, а также развенчала мифы о кефире, который пользуется популярностью у худеющих.

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