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Вел себя нагло и угрожал "милицией": в Донецкой области задержали пьяного шахтера в футболке "ДНР" (видео)
В Покровске Донецкой области в полицию сдали пьяного мужчину, который разгуливал в футболке «ДНР». Ранее в Кременчуге проучили любителя «русского мира», гулявшего по городу в футболке с надписью «Крым-Россия».
Об этом случае рассказал руководитель общественной организации «Объединение участников боевых действий «Сармат» Борис Овчаров, опубликовавший видео на своей страничке в социальных сетях. Мужчина в сепаратистской футболке пытался закрывать лицо и грозил автору поста милицией. Под этим постом интернет-пользовали сетовали на то, что соседки мужчины, который, как оказалось, работает на шахте, заступились за любителя «русского мира».
Борис Овчаров также сообщил, что он вызвал полицейских и сопровождал их по пути в отделение полиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сосновка (Львовская область) неизвестные любители «русского мира» расписали антиукраинскими надписями дверь в офисе местной общественной организации «Ветераны АТО».
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