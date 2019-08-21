Общество и люди

Вел себя нагло и угрожал "милицией": в Донецкой области задержали пьяного шахтера в футболке "ДНР" (видео)

В Покровске Донецкой области в полицию сдали пьяного мужчину, который разгуливал в футболке «ДНР». Ранее в Кременчуге проучили любителя «русского мира», гулявшего по городу в футболке с надписью «Крым-Россия».

Об этом случае рассказал руководитель общественной организации «Объединение участников боевых действий «Сармат» Борис Овчаров, опубликовавший видео на своей страничке в социальных сетях. Мужчина в сепаратистской футболке пытался закрывать лицо и грозил автору поста милицией. Под этим постом интернет-пользовали сетовали на то, что соседки мужчины, который, как оказалось, работает на шахте, заступились за любителя «русского мира».

Борис Овчаров также сообщил, что он вызвал полицейских и сопровождал их по пути в отделение полиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сосновка (Львовская область) неизвестные любители «русского мира» расписали антиукраинскими надписями дверь в офисе местной общественной организации «Ветераны АТО».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter