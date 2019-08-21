Максим Галкин копает себе яму: названа причина (видео)

Шоу-бизнес

Российский юморист и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин, который часто проводит время с детьми, показал, как копает себе яму в песке.

Видео, на котором артист лопаткой роет яму, появилось в его Instagram.

«Глубокую яму копай, — требует пятилетний сын Галкина и Пугачевой Гарри, — чтобы ты прятался от папарацци, чтобы они тебя не фотографировали».

На видео помогает копать яму отцу и брату и Лиза Галкина. Правда, она требует, чтобы строили замок и город, а не убежище.

«Детки плохого не посоветуют. Видно, и их уже достали», «Какой заботливый сыночек. Гарри», «Ям надо три!! Эти папарацци и детей достанут», — пишут комментаторы.

Напомним, ранее дочь Галкина и Пугачевой умилила сеть своими занятиями йогой.



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