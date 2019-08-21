Политика

В "Слуге народа" пожаловались на другие партии, отказывающиеся участвовать в формировании правительства

Один из лидеров партии «Слуга народа» Давид Арахамия, избранный в Верховную Раду, заявляет, что другие парламентские силы отказываются предлагать кандидатов в министры.

По его словам, должности в парламенте будут распределены между всеми партиями с соблюдением квотного принципа — а на членов Кабинета министров партийные квоты не распространяются.

«В правительстве нет квот. Это был какой-то договорняк — сейчас договорняки не нужны стране, правительство может быть просто технократическим — не партийным, не политическим, а технократическим», — заявил он, сообщает «Украинская правда».

По его словам, другие политсилы в парламенте не хотят брать на себя ответственность.

«Когда я звоню представителям других партий и говорю: „Вы можете предоставить свой list (список), для шорт-листа нормальных кандидатов на министров?“, — они говорят: „А мы хотим, чтобы вы несли ответственность — мы не дадим“», — говорит Арахамия.

Политик отметил, что в таком случае политическую ответственность за судьбу страны будет нести политическая партия «Слуга народа».

«Я не хочу имена говорить, но я говорю: если есть такая позиция — пусть они лесом все идут. Это многие политические силы делают так. Если они говорят, что мы должны нести стопроцентную ответственность — ми не хотим с ними нечего согласовывать. Мы будем нести политическую ответственность», — заявил Арахамия.

Также Арахамия сообщил, что имя нового премьер-министра Украины станет известно 29 августа, в день первого заседания нового парламента.

«29-го. Я думаю, что 29-го все узнают очень многое», — сказал он.

На вопрос о том, останется ли кто-то в новом Кабмине из состава нынешнего правительства, он заметил: «Кто-то останется… Я точно знаю, что один человек — 100%».

Политик не назвал фамилию, но заявил, что «у всех есть шансы», но «один человек точно будет».

Как писали «ФАКТЫ», ранее Арахамия заявил, что у партии «Слуга народа» есть четыре кандидатуры на должность премьер-министра Украины.

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