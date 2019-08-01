«Разукрасили» по полной: в Запорожье устроили самосуд наглой воровке (фото)

Общество и люди

На рынке Запорожья наказали женщину, уличенную в воровстве — люди облили ее зеленкой. Ранее в Киеве мужчина опоил кассира обменного пункта и скрылся со всей выручкой.

Как сообщает «РИА-Мелитополь», промышлявшую воровством женщину поймали в магазине «SitiOpt» на рынке Соцгорода и «разукрасили», после чего доставили в местное отделение полиции.

«Было подано пять заявлений, факт воровства подтверждается записью видеокамер. Ждем результатов работы нашей доблестной полиции», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве ушлая воровка крадет телефоны из сумок, которые молодые мамы неосторожно оставляют на ручке коляски. Для маскировки эта мадам вешает на грудь большую сумку, под прикрытием которой и шарит по чужим карманам.

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