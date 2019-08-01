24.98 / 25.29 27.62 / 28.13
Киев: +15
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

«Разукрасили» по полной: в Запорожье устроили самосуд наглой воровке (фото)

9:36 1 августа 2019 660
Воровка в Запорожье
Инф. «ФАКТОВ»

На рынке Запорожья наказали женщину, уличенную в воровстве — люди облили ее зеленкой. Ранее в Киеве мужчина опоил кассира обменного пункта и скрылся со всей выручкой.

Как сообщает «РИА-Мелитополь», промышлявшую воровством женщину поймали в магазине «SitiOpt» на рынке Соцгорода и «разукрасили», после чего доставили в местное отделение полиции.

«Было подано пять заявлений, факт воровства подтверждается записью видеокамер. Ждем результатов работы нашей доблестной полиции», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве ушлая воровка крадет телефоны из сумок, которые молодые мамы неосторожно оставляют на ручке коляски. Для маскировки эта мадам вешает на грудь большую сумку, под прикрытием которой и шарит по чужим карманам.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер