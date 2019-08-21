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Узники Кремля Сущенко, Панов и Сизонович могут находиться в Москве: в "Лефортово" для них приняли передачи
У российской журналистки Виктории Ивлевой, которая ранее передала в СИЗО «Лефортово» передачи для пятерых украинских политзаключенных, приняли передачи для еще троих узников Кремля — Романа Сущенко, Евгения Панова и Алексея Сизоновича.
Об этом журналистка пишет в социальных сетях, подчеркивая в очередной раз, что лично она не знает, находятся ли в «Лефортово» украинцы, но то, что на их имена были приняты передачи, говорит само за себя.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российские массмедиа со ссылкой на информированные источники сообщают, что до конца лета 2019 года Россия и Украина могут произвести обмен удерживаемыми лицами. В том числе, на родину могут вернутся 24 украинских пленных моряков.
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