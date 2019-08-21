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Пленных моряков и осужденных узников Кремля вернут в Украину до конца августа, — росСМИ
Россия может вернуть в Украину удерживаемых ею заложников,
По его словам, в настоящее время стороны согласовывают списки лиц для обмена. В частности, якобы может включить туда и бывшего главного редактора «РИА Новости—Украина» Кирилла Вышинского.
Напомним, ранее стало известно об экстренной доставке в СИЗО «Лефортово» в Москве украинских политзаключенных Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. Об этом сообщила российская правозащитница Виктория Ивлева, которая, по ее словам, поехала в СИЗО «Лефортово» «наудачу». По ее словам, в учреждении их приняли.
Переговоры о передаче Украине военных моряков с малых бронированных катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу» ведутся с 2018 года. Тем не менее существенных подвижек в данном процессе достичь до сих пор не удавалось, невзирая даже на решение Международного морского трибунала.
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