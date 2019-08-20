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Украина

Пятеро пропавших украинских узников Кремля нашлись в московском СИЗО "Лефортово"

16:12 20 августа 2019 35
СИЗО «Лефортово»
Инф. «ФАКТОВ»

В Москве, в СИЗО «Лефортово», похоже, находятся пять украинских политзаключенных, некоторых из которых ранее не могли найти родные и адвокаты, как это было, к примеру, с Николаем Карпюком.

Как пишет российская правозащитница Виктория Ивлева, в «Лефортово», куда они с Алексеем Боганцевым поехали наудачу, неожиданно приняли передачи для пятерых украинцев: Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка.

В то же время Виктория Ивлева в социальных сетях сообщает, что внутри СИЗО она не была и лично украинцев не видела. «Но не вижу смысла принимать передачи для людей, которых нет в наличии. Все, что мы сделали — это отнесли передачи, и у нас их приняли. Думаю, остальное — дело адвокатов», — добавляет она.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», своего подзащитного — Владимира Балуха — после исчезновении из колонии по тюрьмам и СИЗО разыскивал адвокат Дмитрий Динзе.

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