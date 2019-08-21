Тяжелая утрата: «Квартал 95» попрощался с Юзиком

Шоу-бизнес

После президентских и парламентских выборов «Квартал 95» лишился не только своего руководителя Владимира Зеленского, ставшего президентом, но и самого большого актера Юрия Корявченкова, который теперь будет работать в парламенте. Новый выпуск «Вечернего квартала» в Одессе в Летнем театре «Морвокзал» снимали уже без него.

В одном из номеров юмористы обратились со сцены к своему уже бывшему коллеге, избранным народным депутатом. Они исполнили трогательную песню на мотив хита группы Queen «Богемская рапсодия»:

«Юзя, помашем вслед,

До свидания, друг и брат.

Ты отныне депутат.

Юзя, без тебя „Квартал“

На 200 килограммов легче стал…»

Сам Юрий находился в зале среди зрителей. Во время исполнения финальной песни актеры пригласили Юзика в последний раз выйти с ними на сцену. Еще перед началом съемки Корявченков поделился, что испытывает неоднозначные чувства: ему непривычно находиться в зале, а не на сцене и за кулисами.

«Несмотря на положительные эмоции, конечно, чувство грусти все равно присутствует. А как иначе, если этому любимому делу я отдал больше 17 лет жизни», — сказал Юрий Корявченков.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что звезда «Квартала» Елена Кравец стала участницей шоу «Танці з зірками».

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