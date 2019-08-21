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Тяжелая утрата: «Квартал 95» попрощался с Юзиком
После президентских и парламентских выборов «Квартал 95» лишился не только своего руководителя Владимира Зеленского, ставшего президентом, но и самого большого актера Юрия Корявченкова, который теперь будет работать в парламенте. Новый выпуск «Вечернего квартала» в Одессе в Летнем театре «Морвокзал» снимали уже без него.
В одном из номеров юмористы обратились со сцены к своему уже бывшему коллеге, избранным народным депутатом. Они исполнили трогательную песню на мотив хита группы Queen «Богемская рапсодия»:
«Юзя, помашем вслед,
До свидания, друг и брат.
Ты отныне депутат.
Юзя, без тебя „Квартал“
На 200 килограммов легче стал…»
Сам Юрий находился в зале среди зрителей. Во время исполнения финальной песни актеры пригласили Юзика в последний раз выйти с ними на сцену. Еще перед началом съемки Корявченков поделился, что испытывает неоднозначные чувства: ему непривычно находиться в зале, а не на сцене и за кулисами.
«Несмотря на положительные эмоции, конечно, чувство грусти все равно присутствует. А как иначе, если этому любимому делу я отдал больше 17 лет жизни», — сказал Юрий Корявченков.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что звезда «Квартала» Елена Кравец стала участницей шоу «Танці з зірками».
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?