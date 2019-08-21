Украина

Плюс 20 процентов к зарплате: в Украине впервые проведут ВНО для учителей

Украинский центр оценивания качества образования обнародовал дату первого в истории страны независимого тестирования профессиональных способностей учителей (своеобразного ВНО для педагогов) — 31 октября.

Участники оценивания, которое названо экспериментальным, получат для выполнения 100 заданий три часа (180 минут). Ожидается, что в тестировании примут участие до 900 педагогов.

Ожидается, что тест будет включать вопросы по предмету, который преподает учитель, по методике его преподавания, а также по возрастной психологии детей.

Учителям, которые успешно сдадут тест, обещана ежемесячная доплата в размере 20% должностного оклада — деньги будут платить в течение трех лет действия сертификата. Кроме того, благодаря успешной сдаче учителям смогут предоставлять следующую категорию.

Ранее в МОН обещали, что после апробации системы сертификации она будет автоматически засчитываться как аттестация. Однако на первое время оба вида оценивания работы учителя планируют применять параллельно.

Напомним, в Украине уже появился образовательный омбудсмен. Им стал директор специализированной школы № 148 города Киева Сергей Горбачев.



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