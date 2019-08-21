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Моника Беллуччи снялась в купальнике, а ее 14-летнюю дочь засекли целующейся с бойфрендом (фото)
Итальянская кинодива Моника Беллуччи, которой в сентябре стукнет уже 55 лет, снялась для обложки журнала Vanity Fair Italia в белом купальнике, продемонстрировав потрясающее декольте.
Поклонники актрисы пришли в восторг от ее форм. Однако красавицу Монику вот-вот может затмить ее старшая дочь Дева Кассель, которая недавно начала карьеру модели. Итальянский журнал Chi опубликовал снимки Девы, которой нет еще и 15 лет (день рождения она, как и мама, празднует в сентябре), на которых она страстно целуется с загадочным молодым человеком на пляже греческого острова Парос.
Девушка кажется на вид совсем взрослой. Да и ведет себя соответственно. Роскошной фигурой, чувственными губами и пышными черными волосами она пошла в свою звездную мать.
От брака с французским актером Венсаном Касселем у Беллуччи есть также еще одна дочь — девятилетняя Леони. У 52-летнего Касселя, женившегося повторно на 22-летней модели Тине Кунаки в апреле родилась еще одна дочка — Амазони Кассель.
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