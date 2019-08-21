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Штурмовики над головами, пустые палатки и перекрытая дорога: в Крыму оккупанты проводят фестиваль "Таврида- АРТ" (фото)
Российские власти решили провести в оккупированном Крыму вместо популярного в Украине музыкального фестиваля электронной музыки фестиваль «Таврида-АРТ». Мероприятие заявлено как первый фестиваль творческих сообществ в России. По задумке авторов, «Таврида — АРТ» должна стать вторым домом для людей, которые не представляют свою жизнь без искусства.
О том, как все происходит в реальности, в соцсети пишет известный крымский блогер RoksolanaToday&Крым и публикует фото огромной территории, на которой якобы должно пройти шоу.
«Переход из Судака в бухту Капсель. Крым, август, 2019. На изображении может находиться: небо, гора, дерево на улице и природа. Дорога перекрыта для любого транспорта. Теперь там „ставридит“ гавань», — едко комментирует фото блогер.
«Судак. Вот она, Тавридушка! Стоит пустая, но место забили. Около 50 га всего планирует украсть федерация у жителей», — продолжает RoksolanaToday&Крым.
При этом местные жители сообщают, что палатки стоят полупустые. В самом Судаке нет воды. Люди напуганы ревом военных самолетов, которые тренировались перед планируемым на фестивале авиашоу.
В паблике Судака с ностальгией вспоминают «Таврийские игры», когда спокойно без рамок и металлоискателей можно было слушать песни любимых исполнителей.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали фотографии, сделанные на месте, где раньше проводился популярный фестиваль электронной музыки KaZantip. Напомним, в 2014 году по политическим причинам из оккупированного Крыма «уехали» такие известные фестивали, как «Республика Казантип» и «Джаз Коктебель».
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..