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Заботливая мама: Ирина Билык умилила редким семейным фото
Популярная украинская певица Ирина Билык, которой близкий друг подарил дорогой электромобиль, показала редкое семейное фото. 49-летняя звезда опубликовала в Instagram трогательный снимок с мужем, известным российским стилистом Асланом Ахмадовым, и их сынишкой Табризом. Дружное семейство весело вместе проводит время. Малыш, как две капли воды похож на своего отца, развлекается в бассейне с разноцветными шариками.
В подписи под фото Ирина рассказала, что все свободное время она старается проводить с сыном. Особенно Табризу нравится, когда она на ночь читает ему сказки. Звездная мама попросила у подписчиков помочь ей с выбором литературы для детей, ведь их домашняя библиотека уже зачитана до дыр.
«Когда приезжаю с гастролей стараюсь все свободное время проводить с Табризом и часто читаю ему сказки перед сном, он их просто обожает, дома уже целая библиотека, но и она закончилась», — написала Ирина Билык под семейным фото.
Напомним, Табриз — младший сын Ирины Билык. Ребенка для певицы и Ахмадова выносила суррогатная мать.
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