Ирина Билык рассказала о таинственном друге, подарившем ей дорогую машину

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Ирина Билык, ставшая счастливой обладательницей дорогого электомобиля, впервые рассказала о таинственном поклоннике, сделавшем ей роскошный презент стоимостью 1,25 млн гривен. Чтобы развеять все слухи и домыслы, артистка откровенно рассказала о щедром дарителе.

Ирина призналась, что вовсе не ожидала получить такой подарок. Сначала она даже растерялась и отказывалась принимать авто.

«Я не ожидала — для меня это очень-очень ценный подарок! Он знал, что я собираю на машину. Но, знаете, как бывает: здесь собрала, а здесь уже потратила», — смеясь, рассказала Ирина Билык в эфире «Ранку з Україною».

Она также назвала имя мужчины. Валерий — давний друг певицы, с которым они поддерживают теплые отношения много лет. Он является генеральным директором компании, выпускающей мужскую одежду и аксессуары. Ирина часто прибегает к его дружеским советам. Но свои отношения пара не афишировала.

Подписчики Ирины в Instagram предположили, что звезду с Валерием связывает не только дружба, паре приписывают романтические отношения. Но эти предположения Билык категорически отметает.

«Это мой лучший друг! А подарок к юбилею — в следующем году будет 30 лет, как я на сцене. Он сказал: «Ой, все тебе будут дарить машины, электрокары, там траля-ля-ля, а я буду первым», — сказала Ирина каналу «Украина» и добавила, что наконец-то заслужила на такой роскошный подарок.

«Многие мои поклонники пишут, что я это заслужила. Поэтому я просто, как Золушка буду думать, что я заслужила», — поделилась Ирина Билык.

Ранее Ирина рассказывала, что сама любит делать подарки. Своим бывшим мужчинам она с легкостью дарила машины. Звезда даже шутила по этому поводу, что скоро в Киеве будут пробки из ее бывших.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что бывший муж Билык Дмитрий Коляденко подарил ей кольцо и снова сделал предложение руки и сердца.

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