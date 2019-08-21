Мир

Великобритания вслед за Германией выступила против возвращения к формату G8

Официальный Лондон вслед за Берлином выступил против возвращения России в состав неформального клуба ведущих государств мира. Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Я должен сказать: я весьма разделяю мнение канцлера Меркель, что России еще предстоит выполнить обязательства, чтобы вернуться в G7», — цитирует британского премьера Интерфакс-Украина.

Джонсон назвал свою позицию «еще одним примером того, когда у Соединенного Королевства и у ФРГ совпадают точки зрения».

Он также напомнил о преступлениях России на территории Британии, а также «российских провокациях не только в Украине, но во многих других местах».

Ранее о «полезности» предложения вернуться к формату G8 и сесть за стол переговоров с Россией заявил президент США Дональд Трамп. Его поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон.

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