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Больше конкретных действий: Зеленского предупредили о главных внешних вызовах предстоящей осени
В Министерстве иностранных дел Украины сообщили о главных вызовах, которые ближайшей осенью будут стоять перед президентом Украины Владимиром Зеленским. О них в эфире «5 канала» рассказала заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.
В частности, её спросили, какой этой осенью самый большой вызов во внешней политике будет стоять перед Зеленским.
«Наполнение его высказываний содержанием», — заявила Зеркаль. Также у неё уточнили, от чего это будет зависеть.
«Мне кажется, что здесь вопрос уже к новому правительству, которое будет сформировано, потому что правительство является инструментом реализации внутренней политики, так же, как и внешней политики, потому что министр иностранных дел является частью правительства. И поэтому все наши партнеры — они ожидают конкретного наполнения, действий, связанных с тем, что уже задекларировано президентом», — сказала Зеркаль.
Кроме того, её попросили прокомментировать положительные отзывы западных лидеров, и в частности президента Франции Эммануэля Макрона, относительно шагов Зеленского с учетом необходимости достижения мира на Донбассе.
В ответ чиновница высказала предположение о том, что никто не хочет обострения конфликта внутри Европы, поэтому все инициативы, связанные с дальнейшим продвижением мира, поддерживаются. Но важно то, как привлекаются партнеры Украины к этому продвижению.
«Конечно, мне хотелось бы, чтобы они были привлечены больше к этому процессу, не только в политической плоскости, но и в более практической плоскости, чтобы у нас был определенный инструмент, механизм финансового наполнения этих регионов, восстановления этих регионов», — отметила заместитель главы МИД.
Зеркаль добавила, что сейчас ситуация сложилась так, что много средств от доноров на восстановление Донбасса Украина не использовала — это связано с очень сложными процедурами из-за невозможности или нежелания местных властей привлечь эти донорские средства.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ходе интервью одному из телеканалов Елена Зеркаль заявила, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа может состояться в конце августа-начале сентября в Варшаве.
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