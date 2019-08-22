Отказавшийся от титула «вора в законе» Муха Люберецкий стал «пикапером»

Мир

Непризнание себя «вором в законе» (что ранее было немыслимым) уже почти стало частью воровской культуры. После ужесточения в РФ Уголовного кодекса представители криминального мира не считают зазорным отказаться перед ментами от наличия «воровского» титула. Примером такого поведения стал отказ 59-летнего жителя Москвы Олега Мухаметшина, более известного в криминальной среде как Муха Люберецкий, от воровского «звания».

Как известно, он обратился с заявлением на имя начальника ГУ МВД по г. Москва о том, что он не является вором «в законе» и отказывается от данного титула, пишет ИА «Руспрес».

Журналистам удалось выяснить, что сам Муха считает себя тонким знатоком психологии и решил вести тонкую «психологическую» игру с правоохранителями. Во время задержания в 2010 году на Курском вокзале в его ручной клади оказалось руководство по соблазнению от гуру пикапа Алекса Лесли «Практикум по физике». На многократном личном опыте вор признался, что пособие работает безотказно, и всем его порекомендовал.

Лесли, напоминают журналисты — это тот самый секс-гуру Александр Кириллов, который попал в тайскую тюрьму вместе со скандальной Настей Рыбкой, рассказавшей, как она «научила в сексе всему» миллиардера Олега Дерипаску. Следовательно, усвоив все его «поучения», криминальный авторитет решил применить приемы «пикапа» для того, чтобы убедить правоохранителей в своей непринадлежности к воровскому миру.

Издание напоминает, что Муха был одним из наиболее влиятельных лидеров Люберецкой ОПГ. Ранее неоднократно судимый за подделку документов, разбой, хранение оружия и побег из-под стражи уроженец Казани Мухаметшин был коронован в 1994 году по рекомендации московских воров «в законе» Андрея Исаева (Роспись, Расписной) и Владимира Савоськина (Савоська).

До недавнего момента Мухаметшин относился к числу так называемых «славян», наиболее активно вовлеченных в воровские процессы. В 2008 году, еще находясь в заключении, Муха оказался в числе сторонников клана Деда Хасана, подписавших смертный приговор-«прогон» по Тариелу Ониани. В 2013 году при участии Мухаметшина был коронован житель Новосибирска Евгений Антипов, с которым он вместе отбывал последний срок, а в 2014-м — житель Казани Роман Сычев («Рома Сыч»), освобожденный в 2016 году за взятку в 40 млн рублей.

Журналисты не исключают, что Мухаметшин, который теперь носит фамилию Дегтярев, решил при помощи методов пикапа обезопасить себя от того, чтобы не пойти путем своего раменского соседа Шишкана. В то же время, считают они, Олег Мухаметшин-Дегтярев вошел в историю воровского мира как первый, после введения «статьи за статус», добровольный отказник.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Олег Шишканов (известен в криминальных кругах как Шишкан), арестованный по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии и причастности к похищению и убийству депутата, заявил, что отбывание срока для него в настоящий момент — «билет в один конец».

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