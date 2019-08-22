Трагедия в жизни Брэда Питта: старший сын Мэддокс не признает его своим отцом

Шоу-бизнес

Известный голливудский актер Брэд Питт продолжает отстаивать свои отцовские права после развода с Анджелиной Джоли. Ему даже удалось добиться очень многого в отношении большинства детей, но только не старшего сына Мэддокса. Об этом пишет eg.ru со ссылкой на Daily Mail.

Издание приводит информацию от инсайдера, друга семьи, согласно которой три года назад Брэд повздорил с Мэддоксом на борту частного самолета. Пресса писала, что старший приемный ребенок пары вступился за мать. Позже Джоли пыталась доказать суду, что Питт ударил сына, обвинив в жестоком обращении с детьми, но впоследствии обвинение было снято. Однако с тех пор 18-летний Мэддокс не общается с отцом.

«Мэддокс очень близок к матери, а отца сторонится. Он действительно не признает себя сыном Брэда Питта», — рассказал инсайдер.

Издание напоминает, что Анджелина усыновила камбоджийского мальчика в 2002 году, а через четыре года его приемным отцом стал Брэд Питт. Конфликт отца и сына в самолете стал отправной точкой развода в звездной семье. Дети голливудской пары остались жить с матерью, а с отцом встречались в назначенное время, но только не Мэддокс. Подросток не ходил к родителю в гости. В прошлом году на Рождество он не пошел к нему в дом распаковывать подарки. Тогда его примеру последовал и другой приемный сын экс-супругов — Пакс.

«Мэддокс и Пакс заняты своими делами и общением с друзьями. С семьей и младшими детьми они проводят меньше времени, чем раньше», — прокомментировал инсайдер отношения в семье после развода родителей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на днях Анджелина Джоли прибыла с сыном Мэддоксом в Сеул, где намерена помочь ему поселиться в общежитии университета.

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