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Анджелина Джоли прибыла с сыном в Сеул — заселять его в общежитие (фото)
Голливудская актриса Анджелина Джоли прибыла в столицу Южной Кореи Сеул вместе со своим старшим сыном Мэддоксом Джоли-Питтом, уроженцем Камбоджи. Об этом сообщает издание Korea Times.
Ранее стало известно, что 18-летний Мэддокс поступил в престижный местный университет Йонсе — старейший в стране. Юноша, который успешно сдал экзамены в июне, будет изучать биохимию (ранее мать прочила его в кинопродюсеры, но этим он сможет заняться, при желании, позже) и жить в общежитии столичного пригорода Инчона. 44-летняя актрисы хочет помочь своему приемному первенцу обустроиться на новом месте.
Анджелину и Мэддокса засняли на улице, а также в одном из ресторанов Сеула.
Церемония посвящения в студенты пройдет 26 августа. А затем еще в течение двух дней студенты будут проходить так называемую «ориентационную программу», которая позволит им освоиться в учебном заведении.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что жена звезды «Мстителей» Криса Хемсворта Эльса Патаки приревновала его к Анджелине Джоли.
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