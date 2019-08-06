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Старший сын Анджелины Джоли Мэддокс покидает ее: названа причина
Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Мэддокс в скором времени покинет Америку ради учебы в университете. По информации издания People, Мэддокс был принят в южнокорейский университет Енсе на факультет биохимии, пишет eg.ru.
Сообщается, что старший сын Джоли и Питта также поступил и в другие учебные заведения, однако сам выбрал именно Енсе, потому что уже давно интересуется культурой Южной Кореи и изучает язык этой страны.
«Энджи расстанется с Мэддоксом уже в конце августа. Она невероятно гордится сыном и будет очень скучать, однако прекрасно понимает, что он уже взрослый. Мэддокс также очень близок со своими братьями и сестрами, которые будут время от времени его навещать», — сообщил инсайдер, не уточнив, как к переезду сына относится отец Мэддокса Брэд Питт.
Теперь Мэддокс будет жить в Сеуле, расположенном в десяти часах лета от Лос-Анджелеса, — городе, где он прожил большую часть своей жизни. При этом Корея находится в непосредственной близости от Камбоджи — исторической родины старшего сына Джоли и Питта. Поэтому за годы учебы у Мэддокса будет отличная возможность поближе познакомиться с родной страной.
Издание напоминает, что о планах Мэддокса учиться в Южной Корее стало известно уже давно. Еще в ноябре 2018 года во время официального визита Анджелины Джоли в Корею в качестве посла ООН они вместе с сыном посещали кампусы университета Енсе и беседовали с его преподавателями. Тогда Энджи призналась, что с воодушевлением наблюдает за выбором сына, и рассказала, что никогда раньше им так не гордилась.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Мэддокс заявил Анджелине Джоли, что устал от их постоянных с Брэдом Питтом разборок, и хочет побороться за право самому стать единоличным опекуном пятерых младших братьев и сестер.
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