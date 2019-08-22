25.08 / 25.33 27.74 / 28.16
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Самая красивая боец UFC получила ужасающую травму на телесъемках: жуткое фото

7:22 22 августа 2019 146
Самая красивая боец UFC получила ужасающую травму на телесъемках: жуткое фото
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

32-летняя боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американка Ронда Роузи успешна не только в октагоне, где добыла 12 побед при лишь двух поражениях в профессиональной карьере. Также спортсменка активно снимается в рекламе и фильмах, где и получила ужасную травму.

В первый же день съемок третьего сезона сериала «911», который выходит на телеканале FOX, на руку Роузи упала дверь. Не посмотрев даже на свой палец, спортсменка закончила сцену, и лишь после этого увидела последствия инцидента.

So the word is out I nearly lost my finger shooting @911onfox. Freak accident, first take of the day a boat door fell on my hand, I thought I just jammed my fingers so I finished the take before looking (I know it sounds crazy, but I’m used to live audiences and never showing pain unless I’m supposed to) after a break in the action I told our director the situation and was rushed via ambulance to the hospital where they promptly reattached my bone and tendon with a plate and screws. I returned to filming the next day and finished my scenes before returning home to recover. Modern medicine amazes me, I already had 50% range of motion back in 3 days. There’s so much more than I can write here, stayed tuned via @rondarouseydotcom for the full story. And of course tune in to see how well I can act like my finger didn’t just fall off in this upcoming season of @911onfox

Публикация от rondarousey (@rondarousey)

«Знаю, что это звучит ужасающе, но я привыкла выступать, не показывая боль, исключая случаи, когда я должна была это делать. Сказав режиссеру о случившемся, меня отвезли в больницу, где мне соединили кость и связки с помощью металлической пластины и болтов. Я вернулась к съемкам на следующий же день, чтобы закончить сцену, а затем отправилась домой для восстановления. Современная медицина меня поражает. Уже через три дня, я могла двигать пальцем, и сейчас мое состояние оцениваю на 50 процентов от нормы», — написала мужественная спортсменка на своей странице в Instagram.

Ронда Роузи снимается в третьем сезоне сериала «911»

Отметим, что серебряный призер ЧМ-2007 в Рио-де-Жанейро и бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине-2008 по дзюдо выступает в смешанных единоборствах с 2011 года. Свой последний бой Роузи, обладающая неофициальным титулом самой красивой женщины-бойца UFC, провела 31 декабря 2016-го, уступив в поединке за титул чемпионки в легчайшем весе бразильянке Аманде Нуньес. В августе 2017-го Ронда вышла замуж за своего коллегу Трэвиса Брауна.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американская гимнастка Саманта Серио получила жуткую травму обеих ног на университетских соревнованиях.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер