- 07:55 Диалог с дьяволом: возвращение России в G8 изобразили меткой карикатурой
- 07:47 Самостоятельно «укреплять иммунитет» ребенку с помощью трав, витаминов и пробиотиков нельзя, — врач
- 07:44 Греки разгромили «Краснодар» и сломали нос российскому продюсеру: видеообзоры матчей Лиги чемпионов
- 07:37 Где смотреть онлайн «Эспаньол» — «Заря»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 07:32 Названы самые высокооплачиваемые в мире актеры
- 07:32 Новые тренды в маникюре: идеи декора ногтей
- 07:24 Автобус влетел в грузовик с новенькими машинами: фото и видео с места аварии в Киеве
- 07:22 Самая красивая боец UFC получила ужасающую травму на телесъемках: жуткое фото
- 07:10 Тепло и сухо: синоптики уточнили прогноз погоды на последние дни лета (карты)
- 07:01 Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака
- 07:01 56-летний Квентин Тарантино впервые станет отцом
- 06:55 Украина — Бельгия: где смотреть онлайн матч женского чемпионата Европы по волейболу
Самая красивая боец UFC получила ужасающую травму на телесъемках: жуткое фото
32-летняя боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американка Ронда Роузи успешна не только в октагоне, где добыла 12 побед при лишь двух поражениях в профессиональной карьере. Также спортсменка активно снимается в рекламе и фильмах, где и получила ужасную травму.
В первый же день съемок третьего сезона сериала «911», который выходит на телеканале FOX, на руку Роузи упала дверь. Не посмотрев даже на свой палец, спортсменка закончила сцену, и лишь после этого увидела последствия инцидента.
So the word is out I nearly lost my finger shooting @911onfox. Freak accident, first take of the day a boat door fell on my hand, I thought I just jammed my fingers so I finished the take before looking (I know it sounds crazy, but I’m used to live audiences and never showing pain unless I’m supposed to) after a break in the action I told our director the situation and was rushed via ambulance to the hospital where they promptly reattached my bone and tendon with a plate and screws. I returned to filming the next day and finished my scenes before returning home to recover. Modern medicine amazes me, I already had 50% range of motion back in 3 days. There’s so much more than I can write here, stayed tuned via @rondarouseydotcom for the full story. And of course tune in to see how well I can act like my finger didn’t just fall off in this upcoming season of @911onfox
«Знаю, что это звучит ужасающе, но я привыкла выступать, не показывая боль, исключая случаи, когда я должна была это делать. Сказав режиссеру о случившемся, меня отвезли в больницу, где мне соединили кость и связки с помощью металлической пластины и болтов. Я вернулась к съемкам на следующий же день, чтобы закончить сцену, а затем отправилась домой для восстановления. Современная медицина меня поражает. Уже через три дня, я могла двигать пальцем, и сейчас мое состояние оцениваю на 50 процентов от нормы», — написала мужественная спортсменка на своей странице в Instagram.
Отметим, что серебряный призер ЧМ-2007 в Рио-де-Жанейро и бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине-2008 по дзюдо выступает в смешанных единоборствах с 2011 года. Свой последний бой Роузи, обладающая неофициальным титулом самой красивой женщины-бойца UFC, провела 31 декабря 2016-го, уступив в поединке за титул чемпионки в легчайшем весе бразильянке Аманде Нуньес. В августе 2017-го Ронда вышла замуж за своего коллегу Трэвиса Брауна.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американская гимнастка Саманта Серио получила жуткую травму обеих ног на университетских соревнованиях.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».