Самая красивая боец UFC получила ужасающую травму на телесъемках: жуткое фото

Спорт

32-летняя боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американка Ронда Роузи успешна не только в октагоне, где добыла 12 побед при лишь двух поражениях в профессиональной карьере. Также спортсменка активно снимается в рекламе и фильмах, где и получила ужасную травму.

В первый же день съемок третьего сезона сериала «911», который выходит на телеканале FOX, на руку Роузи упала дверь. Не посмотрев даже на свой палец, спортсменка закончила сцену, и лишь после этого увидела последствия инцидента.

«Знаю, что это звучит ужасающе, но я привыкла выступать, не показывая боль, исключая случаи, когда я должна была это делать. Сказав режиссеру о случившемся, меня отвезли в больницу, где мне соединили кость и связки с помощью металлической пластины и болтов. Я вернулась к съемкам на следующий же день, чтобы закончить сцену, а затем отправилась домой для восстановления. Современная медицина меня поражает. Уже через три дня, я могла двигать пальцем, и сейчас мое состояние оцениваю на 50 процентов от нормы», — написала мужественная спортсменка на своей странице в Instagram.

Ронда Роузи снимается в третьем сезоне сериала «911»

Отметим, что серебряный призер ЧМ-2007 в Рио-де-Жанейро и бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине-2008 по дзюдо выступает в смешанных единоборствах с 2011 года. Свой последний бой Роузи, обладающая неофициальным титулом самой красивой женщины-бойца UFC, провела 31 декабря 2016-го, уступив в поединке за титул чемпионки в легчайшем весе бразильянке Аманде Нуньес. В августе 2017-го Ронда вышла замуж за своего коллегу Трэвиса Брауна.

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