25.08 / 25.33 27.74 / 28.16
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

56-летний Квентин Тарантино впервые станет отцом (фото)

7:01 22 августа 2019 160
Квентин Тарантино и Даниэлла
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Знаменитый режиссер Квентин Тарантино, создатель фильмов «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Однажды … в Голливуде», впервые станет отцом. 35-летняя супруга 59-летнего Тарантино Даниэлла Пик ждет ребенка. Об этом стало известно девять месяцев спустя после их свадьбы. Как сообщает издание People, в официальном заявлении пары говорится, что «Даниэлла и Квентин Тарантино очень рады сообщить эту новость».

Режиссер женился на израильской певице и модели 28 ноября в ходе традиционной еврейской церемонии, которую они провели в Калифорнии.

Квентин и Даниэлла познакомились в 2009 году, когда режиссер презентовал в Израиле свою картину «Бесславные ублюдки». Однако после краткого романа они расстались. Позже Тарантино сказал в одном из интервью, что наконец-то встретил человека, с которым хотел бы прожить всю оставшуюся жизнь, но был вынужден пожертвовать своими личными отношениями ради карьеры. В 2016 году Тарантино и Пик сошлись снова и больше не расставались.

Даниэлла — дочь израильского певца и композитора, уроженца Польши Цвика Пика. Он является автором многих шлягеров и создал несколько песен для «Евровидения». Так, он написал песню «Дива», с которой Дана Интернэшнл победила на этом конкурсе в 1998 году. С песней авторства Пика «Hasta la vista» в 2003 году выступал на «Евровидении» представитель Украины Александр Пономарев.

Ранее «ФАКТЫ» писали — что нужно знать перед просмотром нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер