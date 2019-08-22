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56-летний Квентин Тарантино впервые станет отцом (фото)
Знаменитый режиссер Квентин Тарантино, создатель фильмов «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Однажды … в Голливуде», впервые станет отцом. 35-летняя супруга 59-летнего Тарантино Даниэлла Пик ждет ребенка. Об этом стало известно девять месяцев спустя после их свадьбы. Как сообщает издание People, в официальном заявлении пары говорится, что «Даниэлла и Квентин Тарантино очень рады сообщить эту новость».
Режиссер женился на израильской певице и модели 28 ноября в ходе традиционной еврейской церемонии, которую они провели в Калифорнии.
Квентин и Даниэлла познакомились в 2009 году, когда режиссер презентовал в Израиле свою картину «Бесславные ублюдки». Однако после краткого романа они расстались. Позже Тарантино сказал в одном из интервью, что наконец-то встретил человека, с которым хотел бы прожить всю оставшуюся жизнь, но был вынужден пожертвовать своими личными отношениями ради карьеры. В 2016 году Тарантино и Пик сошлись снова и больше не расставались.
Даниэлла — дочь израильского певца и композитора, уроженца Польши Цвика Пика. Он является автором многих шлягеров и создал несколько песен для «Евровидения». Так, он написал песню «Дива», с которой Дана Интернэшнл победила на этом конкурсе в 1998 году. С песней авторства Пика «Hasta la vista» в 2003 году выступал на «Евровидении» представитель Украины Александр Пономарев.
Ранее «ФАКТЫ» писали — что нужно знать перед просмотром нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».
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