Музыка вне политики? Притула жестко прошелся по дуэту ANNA MARIA из-за участия в "Новой волне"

Шоу-бизнес

Украинский шоумен, телеведущий и волонтер Сергей Притула жестко раскритиковал участие дуэта ANNA MARIA в конкурсе «Новая волна» в Сочи.

Возмутили Притулу призывы поддержать певиц, которые «представляют Украину» на этом конкурсе.

Он отметил, что сестры Опанасюк «определились с приоритетами», с чем их можно поздравить, но их никто официально не просил принимать участие в конкурсе.

«Я что-то не совсем понимаю, кто делегировал девушек представлять Украину?! Музыка вне политики, да-да-да», — возмущается телеведущий.

По его словам, представлять сестры Опанасюк могут только себя, а не Украину.

«Но у меня тут возник один вопрос к обществу … Если завтра какая-то пара из Украины полетит в Бельгию на международный слет свингеров, чтобы тр***я со шведами, турками, египтянами и канадцами — это можно объяснить как попытку „достойно представить Украину“ или, все же, воспринимать это как частную инициативу?» — иронизирует Притула.

Напомним, что ранее в паблике eurovision.ua появился призыв поддержать дуэт, который представляет Украину на российском конкурсе, что вызвало возмущение в сети.

Также напомним, что сестры Опанасюк были одними из лидеров Нацотбора на Евровидение-2019, но после интервью Роману Скрыпину, в котором не признали оккупацию Крыма, оказались на последних позициях.

«Помог» потерять голоса зрителей певицам и разговор в финале Нацотбора с Сергеем Притулой.

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