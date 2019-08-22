Стиль жизни

Синди Кроуфорд в платье с принтом под змеиную кожу и ее дочь Кайя Гербер в кедах и в мини вышли на семейную прогулку (фото)

Синди Кроуфорд, одну из самых популярных супермоделей 1990-х годов, сфотографировали во время семейной прогулки в Нью-Йорке. 53-летнюю Синди сопровождали ее 57-летний муж Рэнди Гербер (бывший манекенщик, а ныне владелец модных ресторанов и ночных клубов), а также их дочь Кайя Гербер. Девушка, которой 3 сентября исполнится 18 лет, пошла по стопам звездной мамы и за минувшие два года уже успела сделать весьма впечатляющую карьеру. Так, ранее она была названа ранее названа лучшей моделью года на церемония Fashion Awards, которую называют модным «Оскаром».

Обе модели выглядели сногсшибательно в летних нарядах, которые были подобраны в тон друг другу. Кайя была в черно-белом клетчатом мини-платье и черно-белых кедах. Синди — в эффектном платье-макси с принтом под змеиную кожу и асимметричным подолом. Рэнди оделся попроще — в джинсы и белую футболку.

Как сообщает Daily Mail, трио пообедало в одном из ресторанов на Манхэттене. Затем Синди и Рэнди прогулялись еще и вдвоем, трогательно держась за руки и нежно улыбаясь друг другу. Тем самым они очередной раз опровергли слухи о том, что они якобы находятся на грани развода.

Гербер и Кроуфорд (первым мужем которой был актер Ричард Гир) поженились в 1998 году. Помимо дочери у них есть 20-летний сын Пресли, который также работает моделью. К семейной прогулке он не присоединился. Молодой человек сейчас находится на испытательном сроке — после того, как полиция в начале года задержала его пьяным за рулем.

Ранее сообщалось, что дочь кинозвезды Моники Беллуччи, 14-летнюю модель Деву Кассель, засекли на пляже страстно целующейся с бойфрендом.

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