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Политика

Россия уважает права своих граждан: Путин насмешил сеть нахальным заявлением

9:56 22 августа 2019 180
Владимир Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Президент России Владимир Путин заявил, что в России уважают права человека, а разгон протестных акций — это обычная практика для всех цивилизованных стран. Об этои он заявил, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

«Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан. События, о которых Вы сказали, события в Москве и протестные акции, не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы, в частности. Мы внимательно наблюдаем за событиями подобного рода во многих европейских столицах, и события, которые происходят там, носят гораздо более масштабный характер, тоже под политическими лозунгами, имеют достаточно тяжелые последствия для участников этих манифестаций», — заявил глава Кремля, передает Эхо Москвы.

Как писали «ФАКТЫ», в Москве в июле и начале августа проходили акции протеста за честные и свободные выборы. В ходе митингов были задержаны тысячи человек, многие получили серьезные травмы.

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