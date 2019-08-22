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Смещение ребра и повреждение сустава: украинская певица получила серьезные травмы
Популярная украинская исполнительница TAYANNA, выпустившая недавно чувственную песню о любви «Мурашки», едва не сорвала выступление на концерта «Музыкальная платформа» канала «Украина». За день до выступления она получила очень серьезные травмы и с трудом могла передвигаться.
«Несколько дней назад я получила травму. Поскольку времени поехать в больницу сделать рентген еще не было, предварительно врач сказал, что похоже на вывих ребра. Запретил мне активно двигаться, но профессия требует другого», — рассказала TAYANNA за кулисами шоу.
Несмотря на рекомендации медиков, Татьяна (настоящее имя певицы) таки вышла на сцену. Отработала номер на высоких каблуках, превозмогая ужасную боль. Оказалось, у певицы смещение ребра, межреберная невралгия, повреждение сустава.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что актриса «Дизель Шоу» Виктория Булитко серьезно травмировала ногу, репетируя на проекте «Танці з зірками».
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