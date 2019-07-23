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До мурашек: TAYANNA выпустила чувственную песню о любви (видео)
Популярная украинская певица TAYANNA, выпустившая недавно хит «Як плакала вона», порадовала поклонников своего творчества новой работой. Исполнительница представила чувственный трек о любви «Мурашки».
О премьере артистка рассказала в своем Instagram, показав и новый яркий образ.
«Я получила огромное удовольствие, работая на этим треком. Иногда мне снится мелодия или слова песни и не всегда они касаются определенных обстоятельств в моей жизни. „Мурашки“ — песня легкая и вдохновляющая. Мне давно не хватает „мурашек в животе“, поэтому так пророчу себе эти ощущения», — говорит TAYANNA.
Напомним, в личной жизни Татьяны Решетняк (настоящее имя певицы) наступили перемены. Она рассталась с музыкантом Филиппом Коляденко, сыном известного шоумена Дмитрия Коляденко.
Ранее стало известно, что бывший муж Татьяны Решетняк, отец ее сына Егор Глеб закрутил роман с Ани Лорак.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что обновленная группа «Грибы» после двухлетнего перерыва выпустила новый клип.
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