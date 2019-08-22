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Украина

Вступил в силу закон о драконовских штрафах владельцам "евроблях": наказывать не будут

10:48 22 августа 2019 76
Евробляха
Инф. «ФАКТОВ»

Отложенные Верховной Радой нормы об отсрочке введения штрафа за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации вступили в силу 22 августа 2019 года.

С 22 августа прекращает действовать 25% скидка на растаможку «евроблях» — автомобилей на иностранной регистрации, после чего акциз необходимо будет платить в полном объеме.

Таможенное оформление осуществляется при условии добровольной уплаты в государственный бюджет средств в сумме, равной 8500 гривен (500 необлагаемых минимумов доходов граждан) в случае, если это транспортное средство находится на территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины.

Эти деньги платит физическое лицо, являющееся владельцем такого транспортного средства или лицо, уполномоченное распоряжаться им и декларирует такое транспортное средство для свободного обращения на таможенной территории Украины.

Как писали «ФАКТЫ», 22 августа в Украине должны были начать отлавливать владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, не растаможивших свои «евробляхи». Но на днях был введен мораторий на вступление в силу серьезных штрафов для владельцев автомобилей на иностранной регистрации, которые до сих пор не растаможили своих машины.

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