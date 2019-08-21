Украина

Решено: с 22 августа "евробляхеров" не будут штрафовать за нерастаможенное авто

Как и предполагалось ранее, таки введен мораторий на вступление в силу серьезных штрафов для владельцев автомобилей на иностранной регистрации, которые до сих пор не растаможили своих машины.

Срок моратория — три месяца. Такое решение было принято на совещании в Мининфраструктуры при участии представителей Офиса президента, таможенной службы, Нацполиции, налоговиков и других заинтересованных лиц.

Мораторий продлили для принятия уже новым составом Верховной Рады Украины соответствующего проекта закона. Рабочую группу по разработке очередного документа по «евробляхерам» возглавит Владислав Криклий, ранее возглавлявший Главный сервисный центр МВД и ставший народным депутатом Украины. Кстати, Криклий ранее заявлял, что не поддерживает продление моратория.

Тем временем замруководителя Офиса президента Руслан Рябошапка, принявший участие в заседании, заявлял, что сейчас нет возможности штрафовать владельцев нерастаможенных автомобилей на иностранной регистрации, в частности, из-за технических проблем — отсутствия доступа полиции к базам данных таможенной службы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 22 августа в силу должны были вступить «драконовский штрафы» для владельцев авто, нарушивших порядок ввоза на территорию Украины автомобилей на иностранной регистрации.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter